懷疑女友劈腿！獨臂男持球棒痛打出人命　自首遭判6年

▲右手殘缺的阿雄因懷疑女友疑似出軌，一時氣不過竟持球棒痛毆女友，導致女友傷重不治。（圖／示意圖，與本案無關／Pixabay）



記者林冠吟／高雄報導

高雄一名獨臂男子阿雄（化名）因懷疑女友疑似出軌，更疑似和林姓男子發生性關係，先是痛毆林男後，再怒將女友帶回房間，但怒氣未消的阿雄竟再持球棒痛毆女友，最終導致女友傷重不治。橋頭地院審理後，依傷害致死罪，判處阿雄有期徒刑6年。

判決書指出，右手殘缺的阿雄去年7月凌晨發現女友和林男2人在房間獨處，懷疑女友出軌，更疑似和林男發生關係，氣不過的他先是徒手痛毆林男後，再將女友帶回房間。

熟料，餘氣未消的阿雄竟再持木製球棒毆打女友，女友見狀也立即逃離租屋處，蹲坐在路旁，因而引起員警注意，才發現女友遭阿雄痛打，也立即陪同女友返回租屋處拿取個人物品離開。

事後女友再獨自返回租屋處，阿雄見女友返家，再怒持球棒對著女友一陣猛毆，並將女友單獨留在房間內，直到2日後清晨7點多，阿雄察覺女友遲遲未出房門，且房門反鎖，察覺有異，請鎖匠前來開鎖。未料，門一打開，就見女友倒在地上一動也不動，緊急報警。警消到場後，則認定女友已明顯死亡。而阿雄也主動向檢警坦承，曾持球棒痛毆女友一事。

法醫對女友進行解剖後，發現女友背、腰、臀、胸腹與四肢有43處鈍傷，而頭部也有3處外傷與皮下出血等情形，經鑑定後認為女友遭阿雄實際毆打次數應會大於43次。不過法醫指出，由於阿雄右手殘缺，其持球棒多次毆打女友，攻擊力道仍受一定限制，與常人有所差距。

而法官勘驗相關證據後，發現女友在2020年間，也曾因被阿雄弄傷而向警方通報家暴，並有左臉頰遭菸頭燙傷、雙眼瘀青等情形，但未提出刑事告訴或申請保護令等情形。

但法官也指出，不過依檢方所附證據來看，無從認定阿雄主觀上有殺人之犯意，認為阿雄為一時氣憤而臨時起意，以球棒痛毆女友，進而導致女友傷重不治，衡量阿雄平日以乞討維生，但至今仍未與女友家屬達成和解，依傷人致死罪，判處阿雄有期徒刑6年。