九宮格匡列惹議「教部擬取消」　國高中恢復「一人確診全班停課3天」

▲國高中九宮格匡列停課作法惹議，教育部正研議取消。（圖／記者湯興漢攝）

記者許敏溶／台北報導

本土疫情嚴峻，昨（24日）校園就有近萬例確診，提議提早放暑假的聲音不斷傳出，教育部今天也回應，沒有規劃提早放暑假作法，另對於一再引發爭議的「九宮格」停課標準，教育部也表示，正研讓國高中停課標準比照幼兒園，也就是班上有一人確診則全班可停課三天，在報請指揮中心核定後盡快公布。

本土新冠肺炎疫情有往南蔓延升溫趨勢，校園確診數也持續攀升，根據教育部統計，昨校園新增超過9千例，其中採「全校」暫停實體課程已經有5406所園校，但教育部在5月8日公布的停課新標準，國高中確診個案如「確診前2日內」曾到校上課，確診學生所屬班級座位「九宮格」同學，實施3天「防疫假」停止到校，但這項標準一直被外界批評。

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▲全教產日前就呼籲教部調整九宮格作法。（圖／全教產提供）

面對外界不斷批評壓力，教育部今天也將調整，教育部今指出，因應疫情發展及指揮中心公布防疫措施，針對校園因應疫情調整授課方式，將持續依各地方疫情，以確診個案為核心，採行因地因校制宜的彈性處理原則，因應疫情調整授課方式，實施遠距教學方式因應。教育部刻正調整「校園因應『嚴重特殊傳染性肺炎』疫情調整授課方式實施標準」，讓國中高中比照國小幼兒園實施原則，並報送指揮中心核定後盡快公布。

若根據教育部5月8日公布的停課新標準，國小、幼兒園確診個案如「確診前2日內」曾到校上課，其所屬班級的同學與導師，全班暫停實體課程3天，而教育部報請指揮中心核定的新作法，則是國高中停課取消九宮格作法，改採和國小、幼兒園一樣標準。

另目前也傳出希望學校提早放暑假說法，教育部今也表示，依據各級學校學生學期假期辦法規定，暑假以60日為限，如採平行挪移學期時間提前放暑假，對畢業生及新生入學銜接權益影響甚鉅，「無規劃提早放暑假的做法。」