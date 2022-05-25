副總開賓士「3寶害命」騎士彈飛亡　天虹科技被刷負評剩1.3顆星

▲新竹科技副總同時也是媽媽魚超市副董事長的羅偉瑞違規左轉撞上直行騎士，騎士經搶救2天亡，天虹科技Google評論被刷到剩1.3顆星。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／綜合報導

天虹科技副總羅偉瑞本月18日駕駛賓士休旅車，行經新竹縣新埔鎮褒忠路時，跨雙黃線違規左轉撞上直行戴姓騎士，騎士經送醫搶救2天後仍宣告不治。事發後，羅動用關係替騎士轉院，甚至製作筆錄時，分局長也全程陪同，讓家屬質疑他有強大背景。全案曝光後，天虹科技Google評論也慘遭網友刷1.3顆星。

▼網友到天虹科技Google評價給1星。（圖／記者黃宥寧翻攝）

全案經《東森新媒體ETtoday》獨家報導後，引起許多網友討論，身為天虹科技副總及媽媽魚超市副董事長的羅偉瑞公司也因此遭波及。

網友前往天虹科技Google評價，給1顆星評論，並留下「三寶」、「差點忘記有google可以刷負評 你們副總太過分了啦」、「殺人還抹黑，貴公司副總請下台，殺人要償命」等憤怒留言，更有網友酸「如果沒監視器你家副總做的鳥事可能都變成善事」。

▼網友到天虹科技Google評價給1星。（圖／記者黃宥寧翻攝）

痛失至親的家屬向《東森新媒體ETtoday》難過表示，18日下午5時許，擔任社區保全的戴姓騎士（53歲）騎車要往竹北上班，卻遭羅姓駕駛違規左轉撞上，接著人彈飛撞上路旁電線桿後重摔在地，事發後騎士被送往東元醫院急診救治，隔日在羅男安排下轉院至馬偕醫院救治，但人仍於20日凌晨宣告不治。

事發後，羅男因為擔心害怕，因此向「警界友人」訴苦，然而，製作筆錄當天新埔分局長竟暖心現身在寶石派出所，並在結束筆錄後，立刻上前關心肇事的加害者，讓家屬擔心整件案子恐被包庇。

▼天虹科技遭網友刷1星評論，甚至有網友建議分類為殯儀館。（圖／記者黃宥寧翻攝）

事後新埔分局長林英煌做出回應指出，羅姓副總接到同仁製作筆錄通知，心情需要被安撫，本來請另位朋友陪同，但因該名友人家人確診不克前往，當天才由他本人親自過去，筆錄過程約1個小時，他全程都未介入，僅有過去了解並安撫羅的情緒，同時也有告訴羅，案子一定會進司法程序，並且有教對方後續處理需要展現誠意跟當事人做溝通，做一個妥善處理。