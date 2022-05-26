大雨下到工地泥水沖進台1線「整條路變黃」　4騎士摔車釀2傷

記者蔡文淵、黃翊婷／連線報導

苗栗縣通霄鎮台1線通灣里路段一處工地因為排水不善，加上昨日（25日）晚間9時許降下大豪雨，導致泥流沖入台1線北上車道，造成4名路過的機車騎士打滑摔倒，2人受傷送醫，另外2人雖然沒有受傷，但滿身都是泥濘。工地包商接獲通知，已在當晚10時30分趕抵現場進行處理，詳細的事故原因還有待今日（26日）進一步調查釐清。

▲范姓男大生因泥水流進道路，不慎打滑摔倒。（圖／記者蔡文淵攝，下同）

據了解，事發工地位於通霄鎮台1線通灣里，先前就曾因大雨導致附近路面被泥水淹沒，附近居向苗栗縣政府反映無果，沒想到25日晚間9時許又因為大雨加上排水不善，導致泥水流入台1線北上車道，造成4名路過的騎士打滑，連人帶車摔倒，其中2人受傷送醫，另外2人沒有受傷。

其中一名摔倒的范姓騎士是大學生，因為疫情的關係，打算騎機車從高雄返回桃園的住家，結果卻在苗栗通霄鎮台1線路段摔車，幸好沒有受傷，只是行李箱飛出去，經過附近居民幫助，他換下髒汙的衣褲之後，決定繼續趕路回家，不做筆錄。

▼▲路面幾乎都被泥水覆蓋，其他車輛路過也差點打滑。

不過，事發現場也目擊到，就在范姓男大生騎車離開不久，有其他駕駛不知道泥水沖入車道的事，並快速駛過，差點又打滑，嚇得一旁的居民忍不住直呼，「嚇死人」、「開慢一點啦」。

而工地包商在事發之後接獲通知，並於當日晚間10時30分左右趕抵現場處理。承包商劉人豪表示，初步研判應該是滯洪池還在施工中，又遇到強降雨，才會導致泥水宣洩不及，但由於晚間光線昏暗，難以確定真正的事故原因，後續會在26日白天進一步調查，釐清問題之後再進行改善。

▼居民抱怨已經不是第一次發生這樣的問題。