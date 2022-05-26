　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

大雨下到工地泥水沖進台1線「整條路變黃」　4騎士摔車釀2傷

記者蔡文淵、黃翊婷／連線報導

苗栗縣通霄鎮台1線通灣里路段一處工地因為排水不善，加上昨日（25日）晚間9時許降下大豪雨，導致泥流沖入台1線北上車道，造成4名路過的機車騎士打滑摔倒，2人受傷送醫，另外2人雖然沒有受傷，但滿身都是泥濘。工地包商接獲通知，已在當晚10時30分趕抵現場進行處理，詳細的事故原因還有待今日（26日）進一步調查釐清。

苗栗工地泥流衝進台1線，害4機車滑倒。（圖／記者羅雨恆攝）

▲范姓男大生因泥水流進道路，不慎打滑摔倒。（圖／記者蔡文淵攝，下同）

據了解，事發工地位於通霄鎮台1線通灣里，先前就曾因大雨導致附近路面被泥水淹沒，附近居向苗栗縣政府反映無果，沒想到25日晚間9時許又因為大雨加上排水不善，導致泥水流入台1線北上車道，造成4名路過的騎士打滑，連人帶車摔倒，其中2人受傷送醫，另外2人沒有受傷。

其中一名摔倒的范姓騎士是大學生，因為疫情的關係，打算騎機車從高雄返回桃園的住家，結果卻在苗栗通霄鎮台1線路段摔車，幸好沒有受傷，只是行李箱飛出去，經過附近居民幫助，他換下髒汙的衣褲之後，決定繼續趕路回家，不做筆錄。

苗栗工地泥流衝進台1線，害4機車滑倒。（圖／記者羅雨恆攝）

▼▲路面幾乎都被泥水覆蓋，其他車輛路過也差點打滑。

苗栗工地泥流衝進台1線，害4機車滑倒。（圖／記者羅雨恆攝）

不過，事發現場也目擊到，就在范姓男大生騎車離開不久，有其他駕駛不知道泥水沖入車道的事，並快速駛過，差點又打滑，嚇得一旁的居民忍不住直呼，「嚇死人」、「開慢一點啦」。

而工地包商在事發之後接獲通知，並於當日晚間10時30分左右趕抵現場處理。承包商劉人豪表示，初步研判應該是滯洪池還在施工中，又遇到強降雨，才會導致泥水宣洩不及，但由於晚間光線昏暗，難以確定真正的事故原因，後續會在26日白天進一步調查，釐清問題之後再進行改善。

▼居民抱怨已經不是第一次發生這樣的問題。

苗栗工地泥流衝進台1線，害4機車滑倒。（圖／記者羅雨恆攝）

苗栗工地泥流衝進台1線，害4機車滑倒。（圖／記者羅雨恆攝）

►免修圖就能罩杯升級又顯瘦！

ET快訊
快訊／台北市中小學、附幼下週遠距教學！　私幼實體上課
快訊／女兒打BNT後亡！母「抬棺衝CDC」哽咽喊：陳時中下台
防疫保單打爛金融股！　專家點名3檔撿便宜
快訊／台中開第一槍！　宣布遠距教學延到6／2
TVBS主播集體霸凌！她「喝1杯水失聲」　揭擺陣燒符咒內幕
一日鮭魚終生鮭魚！名字改不回來求立委質詢　鄉民狂酸
拿「2周前快篩」確診 ！你會發現嗎　醫秒回3句話
快篩陽即確診　台大醫1句話翻譯「6狀況要做PCR」
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

屏東執行分署5／31拍賣「鮪釣船」　起拍價600萬

懷疑女友劈腿！獨臂男持球棒痛打出人命　自首遭判6年

沙灘車違規上路！天雨路滑撞凹路邊倒楣車　警：最高可罰3600

慶祝解隔離！高雄男開車遭攔：喝多了一點...被揪出是通緝犯

小貨車清晨疑闖紅燈！機車遭撞飛解體零件散落　騎士重傷急救

大雨下到工地泥水沖進台1線「整條路變黃」　4騎士摔車釀2傷

快訊／國1北上308.4K麻豆段火燒車！　駕駛不見蹤影

辦公室小金庫藏2890萬現金！　中油前執行長涉貪續羈押禁見

小三撕逼傳裸照給正宮　嗆「妳老公借我一年、技術真好什麼都會」

金牌教練遭控性侵4選手「想吃母女丼」　她目睹同學睡夢中被硬上

強尼戴普請DC總裁當證人！　「體腔搜身」目擊者1句話全場笑翻

叫不回來！哈士奇跳湖游泳　遊客圍觀10mins只為等上岸

王心凌男孩出列！《愛你》炸出老粉　爸爸洗頭洗一半...衝出來看青春

男大生雨夜打滑遭輾斃　竟是無腿泳士陳亮達！

內灣鹽水雞Live叫賣聲　魔性「～音調」後勁強

童一靠20萬天線寶寶倒地　業者改口認錯：賠款全退

黑貓成精「說人話」想開門　網笑翻求把你阿嬤賣掉版

顏佑庭淚別...楊銘威狂接哏全員噴笑　「亞綸哥＝楊哥」鬼鬼.姚元浩笑出豬叫聲

醉駕衝斑馬線險奪3命　母遭撞仍緊抱6月大嬰

吳姍儒放閃老公「結果後悔惹」　出關有幹嘛？炎亞綸妙答：我喜歡陽台

屏東執行分署5／31拍賣「鮪釣船」　起拍價600萬

懷疑女友劈腿！獨臂男持球棒痛打出人命　自首遭判6年

沙灘車違規上路！天雨路滑撞凹路邊倒楣車　警：最高可罰3600

慶祝解隔離！高雄男開車遭攔：喝多了一點...被揪出是通緝犯

小貨車清晨疑闖紅燈！機車遭撞飛解體零件散落　騎士重傷急救

大雨下到工地泥水沖進台1線「整條路變黃」　4騎士摔車釀2傷

快訊／國1北上308.4K麻豆段火燒車！　駕駛不見蹤影

辦公室小金庫藏2890萬現金！　中油前執行長涉貪續羈押禁見

小三撕逼傳裸照給正宮　嗆「妳老公借我一年、技術真好什麼都會」

金牌教練遭控性侵4選手「想吃母女丼」　她目睹同學睡夢中被硬上

終於會面！羅智強送「祈福小茶包」　張善政：正在桃園找房子

挽袖救血庫！花蓮捐血贈職棒門票　短短10天募得551袋熱血

超商早餐新選擇！飽足系「美式熱狗堡」、「日式牛肉堡」開吃了

米克斯犬怕暈車化身成「狗體估狗」　整顆頭安穩饋好...媽讚嘆

福斯榨328匹「Golf R 20週年版」成史上最強　限時不限量只賣1年

出國還要等等　疫情沒降溫！交長曝國門開放「會晚點」

阿湯哥帥騎KAWASAKI H2！盤點《捍衛戰士》超帥重機、跑車有哪些

柯文哲拍板！北市中小學、附幼下週遠距教學　私立幼兒園恢復實體上課

國軍喊話薔薔「缺乏女軍官」　吳宗憲：有前科可以嗎？

脆Q豬皮膠質化口！板橋人推獨門蝦醬麵飄油蔥香　川燙豬心超軟嫩

變態男木架梯隔窗偷窺入浴 眼前意外畫面讓他看不下去

社會熱門新聞

桃園平鎮道路崩塌　4車掉落水圳

金牌教練遭控性侵4女　還想吃母女丼

天虹副總撞死騎士　警竟代發聲明

單身女子訂家具到租屋處　遭恐怖司機壓上床性侵

無腿泳士陳亮達　雨夜騎車打滑遭客運輾斃

科技副總違規左害騎士亡　做筆錄分局長全程陪

阿嬤被打死　逆孫被法院裁定羈押

小三撕逼傳裸照給正宮　「妳老公技術真好」

即／台北男深夜酒駕　自撞石柱翻車

即／淡水淹水多車拋錨　五股邊坡土石滑落

徐漢收賄案深夜審理！白手套20萬交保

2度性侵女直播主　無恥Gino勁宥下場出爐

即／桃園2人不適送醫雙亡　男PCR確診、女快篩陽

陸3艘快速艇「入侵馬祖海域」飆船　海巡署驅離畫面曝光

更多熱門

相關新聞

天虹副總撞死騎士　警竟代發聲明

天虹副總撞死騎士　警竟代發聲明

天虹科技副總羅偉瑞肇事撞死人爆出「警界高官全程作陪」案外案，遭點名的新埔分局長林英煌25日上午親上火線解釋，還原始末，沒想到同日傍晚，警局竟然代肇事者羅偉瑞在媒體聯絡工作群組內「轉發聲明」，群組瞬間引爆，縣警局秒被媒體圈酸爆。

女客趴床驚覺「下體怪怪的」　色按摩師下場曝

女客趴床驚覺「下體怪怪的」　色按摩師下場曝

幫獨居女換床具　送貨員撲倒性侵判4年半

幫獨居女換床具　送貨員撲倒性侵判4年半

帕運國手亡　嬤悲痛：昨晚還叫我早睡

帕運國手亡　嬤悲痛：昨晚還叫我早睡

苗栗+1818！5成兒童可打到BNT

苗栗+1818！5成兒童可打到BNT

關鍵字：

車禍苗栗

讀者迴響

熱門新聞

又一大學退場！華夏科大將停招　「校產擬台科大接收」

理財女專員報名台AV女優！　碗公級上圍戰N次

原只是拍廣告…男星飛大陸「2年沒再回過家」

朱學恒直播測試PCR機！檢出「CT值27.7」秒變臉

新郎厭世臉迎娶富千金！光嫁妝就超3500萬

校園日增近萬例！4縣市今宣布是否提早放暑假

夫妻確診「3個月嫩嬰都沒事」　她靠1物熬過10天

直擊最強奶媽「收工藍寶堅尼接送」

強尼戴普幫忙安珀赫德拿到水行俠

桃園平鎮道路崩塌　4車掉落水圳

電視台「女主播剪衣」集體霸凌！離職主播爆：小手段常發生

國小童沒電腦到圖書館上課　館方1舉動超暖

強尼戴普羞辱安珀：浪費我精液

金牌教練遭控性侵4女　還想吃母女丼

紫爆豪雨擴18縣市「大雷雨夜襲」

更多

最夯影音

更多
強尼戴普請DC總裁當證人！　「體腔搜身」目擊者1句話全場笑翻

強尼戴普請DC總裁當證人！　「體腔搜身」目擊者1句話全場笑翻
叫不回來！哈士奇跳湖游泳　遊客圍觀10mins只為等上岸

叫不回來！哈士奇跳湖游泳　遊客圍觀10mins只為等上岸

王心凌男孩出列！《愛你》炸出老粉　爸爸洗頭洗一半...衝出來看青春

王心凌男孩出列！《愛你》炸出老粉　爸爸洗頭洗一半...衝出來看青春

男大生雨夜打滑遭輾斃　竟是無腿泳士陳亮達！

男大生雨夜打滑遭輾斃　竟是無腿泳士陳亮達！

內灣鹽水雞Live叫賣聲　魔性「～音調」後勁強

內灣鹽水雞Live叫賣聲　魔性「～音調」後勁強

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面