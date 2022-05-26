最新民調碾壓陳時中42%　蔣萬安：帶領台北站上頂尖都會

▲最新網路民調，截至26日上午10時，蔣萬安以54.42％支持度領先群雄，黃珊珊則以21％居次，陳時中以12.24％排名第三。（圖／翻攝Nownews）

記者崔至雲／台北報導

國民黨昨（25）日正式提名立委蔣萬安參選台北市長，一份最新民調顯示，蔣萬安以54.42％的支持度遙遙領先衛福部長陳時中的12.24％，兩人差距高達約42%。對此，蔣萬安今（26）日受訪表示，民調起起伏伏，現階段最重要就是如何在疫情期間照顧民眾；未來會提出具體政見，帶領台北市站上世界頂尖都會的行列。

根據《NOWnews》最新網路民調，截至26日上午10時，蔣萬安以54.42％支持度領先群雄，黃珊珊則以21％居次，陳時中以12.24％排名第三。

蔣萬安今一早就到聯醫中興院區捐贈防疫物資，會後受訪被問及民調議題，他回應，民調都是起起伏伏，也都會有它的效應，就是參考，現階段最重要就是怎麼在疫情期間照顧民眾，幫民眾解決問題，了解基層百姓心聲。

蔣萬安說，這段期間一直和醫界很多專家學這請益，也對指揮中心提出很多建議，「包括4月底我首先提出以篩代隔、快篩陽視同確診、趕快建立兒童就診的快速門診，還有呼籲學校將實體課程改為線上上課，避開疫情高峰」，這些指揮中心和各部會陸續都在執行，接下來也會關心民生產業，相關紓困振興方案，趕快為基層百姓給予相關協助。

媒體追問是否有信心讓藍營信服有能力當北台灣領頭羊？蔣萬安回應，他昨天說過 「我非常有信心在年底能夠帶領所有台北市民挺過疫情，開拓新局」，會用創新思維、科技手段、永續的精神來執行市政願景。

蔣萬安強調，接下來會提出很多讓民眾、台北市民有感而且真正為他們解決問題的政見，各行各業、各年齡層、年長者、年輕朋友共同關心的問題，會好好地傾聽意見，同時提出非常具體的政見，未來帶領台北市站上世界頂尖都會的行列。

▼蔣萬安率「防疫台北隊」挺醫護。（圖／蔣萬安辦公室提供）