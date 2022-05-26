防止陸蟹媽媽遇路殺　交通部今年推試驗性生態廊道

▲陳椒華今天上午與環團舉行記者會。（圖／陳椒華國會辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

每年夏秋是陸蟹的繁殖高峰期，許多陸蟹為了回到海中產卵，在穿越車道過程中遇路殺憾事，據統計光是墾丁香蕉灣至沙島路段，每年有高達3000隻陸蟹遭遇路殺，對此，時代力量立委陳椒華26日舉行記者會呼籲，盼主管機關一起推動陸蟹保育，給陸蟹一條安全回家的路。對此，交通部公路總局說明，今年將推動試驗性生態廊道，未來進行施作。

陳椒華今天上午與屏東環保聯盟等民間團體舉行「陸蟹保育刻不容緩，陸蟹也要安全回家的路」記者會。陳椒華指出，現在道路與河川整治工程跟過去比起來，比較注意生態檢核，但在墾丁陸蟹的保育工作不夠用心，例如今年發生道路工程嚴重阻礙陸蟹動線的事件，顯然在施工的設計跟管理上，並沒有考慮陸蟹的生態。

屏東環保聯盟成員洪輝祥表示，根據調查，墾丁香蕉灣至沙島路段每年被路殺的陸蟹高達3000隻，然而香蕉灣路段已是相對重視陸蟹的保育的路段，過去在其他路段的調查如茶山路段，44天就發現7653隻被路殺地陸蟹，整體看來墾丁國家公園範圍內的陸蟹需要更積極的保育工作。

洪輝祥指出，過去陸蟹族群可能有百萬隻等級，但是現在大概剩下過去的百分之一，保護陸蟹不是劃個保護區就好了。她舉例，公路總局委託學者做了調查，結果道路興建的時候，就在熱區蓋了三面光的水溝，阻礙陸蟹回到海中的路徑，或如為了農業與民宿需求使用除草劑、把水源攔截，使得陸蟹棲地劣化、黃蟻入侵，也是造成陸蟹危機，此外，陸蟹被路殺之後，包括食蟹蒙等動物也可能在撿食過程中，跟著被二次路殺。

墾丁國家公園管理處副處長許書國會中回應，從資料看，路殺確實是全時段在發生的，希望公路單位在進行工程的時候，應採納專家的意見。

交通部公路總局副總工程司陳進發則坦言，在災害路段工程雖然有按照程序會商其他公務機關，但是確實疏漏跟保育團體的溝通，公路總局從2017年開始就有做一些改善，今年會進行試驗性的廊道，試驗哪一種的廊道有最好的效果，未來進行施作。

▲墾丁的陸蟹。（資料照／李政璋提供）