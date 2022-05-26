德州槍手「拿刀狂割自己臉」只為了好玩　密友曝屠殺前詭異私訊

▲德州槍手拉莫斯（Salvador Ramos）因為語言障礙，中學時期遭受長期霸凌。（圖／翻攝推特）



記者吳美依／綜合外電報導

美國德州18歲少年拉莫斯（Salvador Ramos）闖入小學無差別掃射，殺害19名學童及2名教師，之後遭警方擊斃。同齡友人小瓦爾迪茲（Santos Valdez Jr.）說，拉莫斯犯案前就做出許多奇怪行徑，甚至「只是為了好玩」，就拿刀子割傷自己的臉龐。他也透露2人在案發前2小時的最後私訊內容。

《華盛頓郵報》等外媒報導，小瓦爾迪茲與槍手以前經常一起玩電動或打籃球，他回憶，拉莫斯會與另一名友人開車到處跑，拿BB槍射人，或者朝汽車亂扔雞蛋，對方原本還謊稱臉上抓痕是被貓攻擊的，「然後他才告訴我真相，他拿刀一次次割傷自己的臉。我說『你瘋了嗎兄弟？你為什麼要這麼做？』而拉莫斯說『只是為了好玩。』」

2人最後一次聯繫，就在槍擊案發生的2小時前。小瓦爾迪茲透過Instagram私訊一張迷因（meme），上面寫著「為什麼學校還開著？」拉莫斯回覆，「沒錯，這很棒啊，對吧？」他沒想太多就回應，「我也不知道，我甚至不去學校了，笑死。」接著槍手就未讀訊息。

▲烏佛德（Uvalde）的羅伯小學24日發生校園槍擊事件，釀成21死悲劇。（圖／路透）



槍手打工餐廳的同事瓦斯奎茲（Yarelli Vasquez）表示，拉莫斯通常都很安靜，但發表攻擊性言論卻是「蠻常見的」事情。同學芙茲（Crystal Foutz）等人表示，拉莫斯經常在網路上發布自己拿著刀槍、打拳擊或接受格鬥訓練的影片，且會「毫無理由地展現攻擊性」，儘管如此，大家聽聞槍擊案時，依然非常震驚。

親友透露，拉莫斯飽受口吃及口齒不清之苦，中學時期也因此長期遭受霸凌，變得不愛社交。童年好友加西亞（Stephen Garcia）說，拉莫斯曾因貼出自己畫黑色眼影的照片，遭受恐同歧視，「他是最好的孩子，也是最害羞的孩子，他只是需要突破自己的束縛…他開始變成一個不同的人，他的情況越來越糟。」

41歲鄰居弗洛雷斯（Ruben Flores）表示，拉莫斯的媽媽單親撫養孩子，且有毒癮問題，都導致母子家庭生活「頗為艱困」，他之前非常擔憂，一直試圖扮演少年的「父親」角色。

▲美國又爆大規模槍擊案，擁槍議題再度成為爭辯話題。（圖／路透）



德州州長阿博特（Greg Abbott）在25日的記者會上指出，拉莫斯高中輟學，沒有前科或心理健康病史，案發前「沒有出現對於這起犯行有意義的預警」，唯一跡象是在抵達小學前30分鐘的3篇臉書貼文，宣告要開槍打死祖母、已經射殺祖母，以及即將前往一所小學開槍。不過臉書母公司Meta發言人史東（Andy Stone）隨即指正，州長提及的發文內容實際上是私訊內容。

《紐約時報》報導，德州公共安全部部長麥克勞（Steven McCraw）透露，槍手在學校裡待了大約1小時後，被邊境巡邏隊的戰術小組槍擊多次，在下午1時過後不久死亡。不過，目前調查尚未查明犯案動機。

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