　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

猴痘不像新冠病毒！美國CDC：不易透過空氣傳播　「1情況」除外

▲▼猴痘（monkeypox）。（圖／CFP）

▲美國CDC指出，猴痘不會輕易透過空氣傳播。（圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

猴痘疫情已蔓延全球20國，引發各界擔憂。美國疾病管制預防中心（CDC）強調，猴痘與目前正在全球肆虐的新冠病毒不同，它主要是透過持續的身體接觸來傳播病毒，若不是長時間與口腔或喉嚨發生病變的猴痘患者發生接觸的話，病毒不會輕易透過空氣傳播，希望平息大眾對猴痘病毒傳播方式的焦慮。

據CNBC報導，美國CDC官員表示，猴痘主要是通過和患者有過持續性的身體接觸，或是曾接觸帶有病毒的物品來傳播病毒，因此共用寢具、衣服等，有較大的感染風險。如果猴痘患者的口腔或喉嚨發生病變的話，那長時間待在患者身旁的人，確實也有可能透過飛沫感染上病毒，不過美國CDC指出，猴痘通過呼吸道飛沫傳染的風險不像新冠肺炎那麼高。

美國CDC專家麥克奎斯頓（Jennifer McQuiston）表示，「猴痘不是新冠肺炎，因此呼吸道傳播並不是我們的主要擔憂。而且目前猴痘爆發的環境都在於和人群中的人有過密切接觸。」流行病學家布魯克斯（John Brooks）也指出，猴痘病變出現在皮膚上時的傳染性最強，因此他建議一線醫護人員和猴痘患者接觸時，應佩戴N95口罩、手套和防護服。

世界衛生組織(WHO)官員23日表示，北美與歐洲近期的猴痘疫情主要在男男性行為者間傳播，不過布魯克斯強調，無論人們的性向為何，任何人都可能感染這種病毒，「猴痘雖然會通過精液和陰道分泌物傳播病毒，但這並不意味著它是性傳播疾病」。

 

►免修圖就能罩杯升級又顯瘦！

ET快訊
快訊／日本將開放外國觀光客入境！　適用對象曝光
秦楊遭控「欠700萬跑路」怒反擊！　痛揭悽慘現況
9月恐難正常生活！李秉穎估：7月底「高峰會過去」　最多40%
中小學可否提前放暑假？　教育部長給答案
女兒打BNT亡！　母全身發抖喊沒要國賠「只想看解剖報告」
快訊／NBA塞爾提克聽牌！　雙探花合砍47分撲滅熱火
台北等5縣市不提早放暑假！　全國遠距教學一次看
快訊／梅雨鋒面狂轟！　12縣市大雨特報
把握雨停空檔！入夜迎「一波降雨高峰」　放晴時間曝
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／日本擬6／6開放外國觀光客入境！　適用對象曝光

上廁所被蟒蛇咬屁股「拔掉還卡碎牙」　男崩潰：幸好不是蛋蛋被咬

正妹遭「色猴猛掀裙」狂看！鹹豬手伸出瞬間曝　網笑翻：是公的啦

受精後不得墮胎！　奧克拉荷馬州「全美最嚴禁令」上路

疫苗恐無法預防「長新冠」！　美國萬人研究驚人結果曝光

巴西歌手台上熱唱　下秒「火焰直噴臉」驚險影片曝光

臉被刺上「前男友名字」標示所有物　18歲女崩潰：胸部私密處也有

染新冠後「糞便聞起來像餅乾」　嗅覺異常關鍵找到了

猴痘不像新冠病毒！美國CDC：不易透過空氣傳播　「1情況」除外

德州10歲女童英勇報警遭射殺！好友被噴滿身血　槍手：你們都會死

強尼戴普請DC總裁當證人！　「體腔搜身」目擊者1句話全場笑翻

叫不回來！哈士奇跳湖游泳　遊客圍觀10mins只為等上岸

王心凌男孩出列！《愛你》炸出老粉　爸爸洗頭洗一半...衝出來看青春

內灣鹽水雞Live叫賣聲　魔性「～音調」後勁強

男大生雨夜打滑遭輾斃　竟是無腿泳士陳亮達！

黑貓成精「說人話」想開門　網笑翻求把你阿嬤賣掉版

童一靠20萬天線寶寶倒地　業者改口認錯：賠款全退

顏佑庭淚別...楊銘威狂接哏全員噴笑　「亞綸哥＝楊哥」鬼鬼.姚元浩笑出豬叫聲

醉駕衝斑馬線險奪3命　母遭撞仍緊抱6月大嬰

吳姍儒放閃老公「結果後悔惹」　出關有幹嘛？炎亞綸妙答：我喜歡陽台

快訊／日本擬6／6開放外國觀光客入境！　適用對象曝光

上廁所被蟒蛇咬屁股「拔掉還卡碎牙」　男崩潰：幸好不是蛋蛋被咬

正妹遭「色猴猛掀裙」狂看！鹹豬手伸出瞬間曝　網笑翻：是公的啦

受精後不得墮胎！　奧克拉荷馬州「全美最嚴禁令」上路

疫苗恐無法預防「長新冠」！　美國萬人研究驚人結果曝光

巴西歌手台上熱唱　下秒「火焰直噴臉」驚險影片曝光

臉被刺上「前男友名字」標示所有物　18歲女崩潰：胸部私密處也有

染新冠後「糞便聞起來像餅乾」　嗅覺異常關鍵找到了

猴痘不像新冠病毒！美國CDC：不易透過空氣傳播　「1情況」除外

德州10歲女童英勇報警遭射殺！好友被噴滿身血　槍手：你們都會死

味全龍二軍傳疫情　林旺衛快篩陽性

安珀赫德被打臉「氣到衝出法庭」！無視法官畫面曝　爆對罵自家律師

趙麗穎新劇待遇超狂「高訂禮服」換不停！　露肩裙、華麗披肩洩氣場

外送限定！春水堂「黃金香酥雞買1送1」限時搶吃

護國神山加持！陳其邁滿意度大提升　高雄獲「最佳施政進步」城市

經濟部攜工研院、生技中心力推TREE新創　拚年底累積募資達10億

崑山科大5度獲高教深耕補助　總經費、學生受益度全國私科最高

《LOL》新英雄貝爾薇斯完整技能釋出　普攻瘋狂甩手網笑：是JoJo嗎

不斷更新／台北等5縣市不提早放暑假　全國遠距教學一次看　

台東池上盛會「划很大」竹筏賽　5／28起熱血開划2天

看VR色情片男友呻吟伸鹹豬手　揭開時卻發現女友全程錄...QQ

國際熱門新聞

研究出爐！1／5成年人染長新冠　主要3臟器損傷

德州槍擊21死慘案　參議員「下跪請命」

日本將開放外國觀光客入境　最快26日公布新措施

ECDC示警：猴痘若在寵物傳播　恐釀人間浩劫

德州槍手祖母臉中彈倖存！　老師護學生命喪槍口

千萬別用飛機廁紙！空姐揭「超噁真相」

普丁首度探望侵烏傷兵：他們都是英雄

猴痘蔓延20國　瑞士羅氏藥廠研發出快篩試劑

俄「狙擊手級」前少將駕Su-25遭擊落

德州小學槍擊案　州長：槍手在臉書發布攻擊計畫

西班牙猴痘增至55例　政府將購買疫苗

聯準會官員對美國經濟仍樂觀　美股收紅191點

拜登呼籲通過「常識性涉槍械法律」

布林肯今說明中國政策　談未來10年如何和中競爭

更多熱門

相關新聞

德州10歲女童勇報警遭射殺　好友被噴滿身血

德州10歲女童勇報警遭射殺　好友被噴滿身血

美國德州羅伯小學（Robb Elementary School）24日發生大規模槍擊案，18歲槍手拉莫斯（Salvador Ramos）射殺19名兒童、2名教師後遭警方擊斃。其中一名10歲女童阿梅里當時正拿著手機準備打911報警，但卻被槍手發現，直接被開槍打死，而她最好的朋友就坐在旁邊，被噴得滿身是血。

中裕竹北「蛋白質抗體藥cGMP」廠　獲美國FDA查廠過關

中裕竹北「蛋白質抗體藥cGMP」廠　獲美國FDA查廠過關

研究出爐！1／5成年人染長新冠　主要3臟器損傷

研究出爐！1／5成年人染長新冠　主要3臟器損傷

德州槍手祖母臉中彈倖存！　老師護學生命喪槍口

德州槍手祖母臉中彈倖存！　老師護學生命喪槍口

布林肯今說明中國政策　談未來10年如何和中競爭

布林肯今說明中國政策　談未來10年如何和中競爭

關鍵字：

美國北美要聞猴痘

讀者迴響

熱門新聞

快訊／女兒打BNT後亡！母「抬棺衝CDC」哽咽喊：陳時中下台

又一大學退場！華夏科大將停招　「校產擬台科大接收」

強尼戴普幫忙安珀赫德拿到水行俠

原只是拍廣告…男星飛大陸「2年沒再回過家」

朱學恒直播測試PCR機！檢出「CT值27.7」秒變臉

校園日增近萬例！4縣市今宣布是否提早放暑假

理財女專員報名台AV女優！　碗公級上圍戰N次

北市中小學、附幼下週維持遠距　私幼實體上課

新郎厭世臉迎娶富千金！光嫁妝就超3500萬

強尼戴普羞辱安珀：浪費我精液

直擊最強奶媽「收工藍寶堅尼接送」

夫妻確診「3個月嫩嬰都沒事」　她靠1物熬過10天

即／盧秀燕：高中以下遠距教學延至6/2

國小童沒電腦到圖書館上課　館方1舉動超暖

「鮭魚」名改不回來求立委國會質詢　鄉民狂酸

更多

最夯影音

更多
強尼戴普請DC總裁當證人！　「體腔搜身」目擊者1句話全場笑翻

強尼戴普請DC總裁當證人！　「體腔搜身」目擊者1句話全場笑翻
叫不回來！哈士奇跳湖游泳　遊客圍觀10mins只為等上岸

叫不回來！哈士奇跳湖游泳　遊客圍觀10mins只為等上岸

王心凌男孩出列！《愛你》炸出老粉　爸爸洗頭洗一半...衝出來看青春

王心凌男孩出列！《愛你》炸出老粉　爸爸洗頭洗一半...衝出來看青春

內灣鹽水雞Live叫賣聲　魔性「～音調」後勁強

內灣鹽水雞Live叫賣聲　魔性「～音調」後勁強

男大生雨夜打滑遭輾斃　竟是無腿泳士陳亮達！

男大生雨夜打滑遭輾斃　竟是無腿泳士陳亮達！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面