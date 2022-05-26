疫苗恐無法預防「長新冠」！　美國萬人研究驚人結果曝光

▲疫苗恐怕無法預防感染後出現的長新冠症狀。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

美國一項大型研究證實，新冠疫苗可能無法預防「長新冠」。儘管疫苗能大幅降低染疫後重症或死亡的機率，但是對於後遺症僅有輕微防護作用。研究顯示，疫苗可以降低肺部併發症與血栓等疾病的風險，但是對於預防其他大多數的後遺症症狀幾乎沒有作用。

根據《華盛頓郵報》報導，一項由美國退伍軍人事務部發表於《自然醫學》的最新研究顯示，接種新冠疫苗雖然能降低重病與死亡的風險，但對於長期新冠仍然充滿著不確定性。該份研究針對3萬3940名接種疫苗後仍發生突破性感染的患者進行調查。

研究指出，在首次確診新冠病毒的6個月後，疫苗僅能使患者降低15%出現長期新冠的風險。接種疫苗對於那些突破性感染的病患而言，最大的好處是能減少血栓與肺部併發症，但是在神經系統問題、腸胃問題、腎衰竭以及其他新冠後遺症方面，接種疫苗與未接種疫苗的人沒有區別。

研究團隊不諱言，「這是一個令人失望的研究結果。」同樣參與這份研究報告的維吉尼亞州聖路易斯醫療保健系統（VA Saint Louis Health Care System）研發服務負責人阿爾阿里（Ziyad Al-Aly）表示，「我希望看到疫苗提供更多保護，特別是考慮到疫苗是我們現在唯一的防護線。」

▲這份研究被認為是美國目前針對長新冠議題的最大同行審議報告。（圖／達志影像／美聯社）



該份研究是根據實際的醫療紀錄，也被認為是美國針對長期新冠議題的最大同行審議報告。這3萬3940名研究對象為曾接種2劑莫德納、輝瑞疫苗或是曾接種1劑嬌生疫苗的患者。

長期新冠指許多病患在感染數月之後出現的一系列症狀，在疫情爆發初期，有些醫師並沒有正視這些問題，認為只是病患的心理作用，不過如今醫學界也開始擔憂這些後遺症對病患造成的影響。

世界衛生組織將長新冠定義為「持續至少2個月」、「無法通過其他診斷加以解釋」的症狀。根據數據顯示，全球染疫的5億人口中，有高達20%的人可能面臨長期新冠的影響。

美國疾病控制暨預防中心（CDC）最近才剛發布一項最新統計數據。該份報告指出，有高達四分之一65歲以上老年人與五分之一65歲以下成年人都飽受長新冠所苦。其中最常出現的是呼吸道症狀與肺部問題。

有第一線的醫師更直言，長期新冠會使得患者就醫的時間變長，這對醫療保健系統與資源恐將造成深遠的影響。

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