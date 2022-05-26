慶祝解隔離！高雄男開車遭攔：喝多了一點...被揪出是通緝犯

▲蔡姓男子（左）才剛解隔離就酒駕上路。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高市岡山區一名蔡姓男子（42歲）22日晚間開車遭警方攔查，員警聞到他身上濃厚酒味，實施酒測後酒測值0.59毫克超標，他向警方表示，因為20日剛解離，所以找朋友慶祝一下，「喝多了一點點」，但警方還查出蔡男居然還是通緝犯，訊後依公共危險罪、竊盜通緝移送法辦。

▲蔡男酒測值0.59毫克。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

蔡姓男子是開車行經岡山區本洲路、育才路口時，因為沒開大燈被警方攔查，他向警方求情不要酒測，表示自己先前才確診，剛解隔離2天與朋友約在橋頭區公園飲酒，沒想到在前往續攤的路上被警方攔查，直呼倒楣。

警方在查詢身分時，發現蔡姓男子還是橋頭地檢署發布的竊盜通緝犯，蔡男向警方辯稱要等快篩陰性後才去報到，結果自己先酒後駕車被查獲。

警方調查，蔡姓男子曾於10年內有酒駕紀錄，同時車上還有兩名乘客，依據酒駕新制，道路交通管理處罰條例第35條第3項：酒駕再犯者：原再犯年限定義為5年，現延長年限為10年，另增訂公路主管機關得公布姓名、照片及違法事實；乘客部分也加重處罰，年滿18歲之同車乘客處6000元以上，1萬5000元以下罰鍰。

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