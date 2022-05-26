挽袖救血庫！花蓮捐血贈職棒門票　短短10天募得551袋熱血

▲血庫存量告急，花蓮縣有鼓勵民眾挽袖捐血捐血，贈送職棒門票兌換券 。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

中華職棒「樂天桃猿vs統一7-ELEVEn獅」5月27日至29日移師花蓮德興棒球場對戰，花蓮縣政府為推動社會公益，日前與花蓮捐血站合作辦理捐血贈職棒門票活動，至24日活動截止前後十天共募得551袋熱血，縣府也鼓勵鄉親踴躍捐血，共同以實際行動支持醫療量能。

縣長徐榛蔚表示，縣內民眾的健康、安全和生計，永遠是她掛心的事情，希望經由縣政府扮演領頭羊的方式，給予捐血活動支持，也期待透過系列活動提升民眾捐血意願，縣府推出捐血贈職棒球票活動，十天內共捐入551袋血，提升醫療院所血庫存量。

花蓮縣政府致力推動社會公益，除捐血贈職棒球票活動，也與花蓮縣善牧中心、花蓮縣幸福協會、花蓮縣肢體傷殘福利協進會、花蓮縣視覺障礙福利協進會、花蓮縣私立凱歌園少年中途之家合作，凡在5月26-29日到上述單位義賣地點購買義賣商品100-150元以上贈 球票兌換券一張，151至300元以上贈2張，以此類推；或捐贈今年5月份發票5張可換1張 球票兌換券 ，10張發票換2張 兌換券，以此類推，兌換時間於5月27日16時至19時、5月28、29日15時至18時，兌換地點在德興棒球場外一壘側區域。

縣府也開放65歲以上銀髮族可免費兌換球票（需出示證件），兌換時間與地點和捐血兌換職棒球票相同，時間在5月27日16時起、5月28及29日15時至開賽前，兌換地點在德興棒球場外三壘側區域。

