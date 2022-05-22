花蓮確診破2萬　調整防疫包發放資格與方式...捐血贈職棒門票

▲花蓮21日新增1219例新冠確診，累計確診人數達20981人。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣21日新增1219例新冠肺炎確診個案，疫情說明記者會由花蓮縣長徐榛蔚、衛生局長朱家祥、社會處長陳加富與教育處代理處長翁書敏主持。徐榛蔚表示，目前血庫存量不足，花蓮民眾22日至24日前往花蓮捐血站捐血即贈送5月27日 、28日的職棒賽事門票， 捐500cc送兩張，捐250cc送一張。

針對鄉親對於快篩陽性的提問，朱家祥重申，鄉親使用家用快篩試劑為陽性後，還需透過遠距診察由醫師協助評估確認，經醫師上傳系統後，縣府才能即時給予協助及關懷。若鄉親與評估醫師對於快篩陽性結果未有共識或有疑義時，鄉親需至防疫門診做PCR檢驗。

▲中央防疫隔離政策變更，花蓮縣居家照護物資包發放方式做滾動式調整，最後確診基準日期為5月25日。

依據中央疫情指揮中心表示，自5月23日起，原住民族及離島地區居民使用家用快篩試劑檢測陽性，並經醫師診斷確診後就不須再做PCR檢驗，花蓮鄉親只要居家快篩陽性，可透過視訊或前往附近診所經醫師診斷陽性確認為確診。

針對「0+7」自主防疫者、「3+4」居家隔離及自主防疫者，花蓮縣政府分別提供每人2劑、3劑快篩試劑，同住家人健保卡及身分證來領取快篩試劑，朱家祥提醒鄉親。若全家人都有快篩試劑需求，務必每位家人的證件都要攜帶。

社會處長陳加富說明請假證明的部分，並提醒業者在防疫措施上連動營運情況做好備案，鄉親若有請假疑慮，可至勞動部及勞保局網站查詢相關正確訊息，社群媒體若有錯誤資訊請勿以訛傳訛。

▲鼓勵民眾捐血贈送快篩試劑。

陳加富說，居家照護暖心物資包自5月23日開始，壽豐鄉、吉安鄉、花蓮市、新城鄉改用物流方式派送，請鄉親務必提供正確完整的通訊地址，物流人員會通知您出門領取，配合防疫不需簽收，預計五月底六月初會全面改由物流方式辦理。

自4月8日至5月25日預計會發放超過2萬5000份的防疫關懷包，感謝村里長不分日夜的配送。防疫包日後會以箱為單位，內含衛生局提供的防疫包，還有社會處發送的物資包。六月初開始會針對發放資格進行列冊，對象為低收入戶/中低收入戶、獨居老人因確診三餐難繼者等，陳加富呼籲民眾平時就要做好物資準備。