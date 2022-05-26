「4生肖」6月財運旺翻天！屬馬者遇貴人　TOP1多交友就能賺大錢

▲命理師分析6月份財運超旺的生肖。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

時序進入夏天，6月份也即將到來。清水孟國際塔羅的小孟老師分析，這個月分有4個生肖財運超旺盛，要好好把握機會。

小孟老師在直播中點出，6月份有4個生肖財運走升，包括虎、狗、馬及豬。

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TOP4：虎

【機會湧現，合作無限】

會發覺機會越來越多，合作有無限可能，可以好好發揮力量。工作會變得忙碌，很多接案、合夥做生意的機會驚喜出現，但切記必須謹慎評估，仔細看待自己，能不能付出人力，並評估成本有多少，如果亂投資，也可能失利。

未來前景很美好，但如果要和別人合夥創業，一定要找可以負荷的投資方案，不要太勉強硬撐，也不要因為人情壓力就盲目跟從。

TOP3：狗

【努力豐收，福星高照】

要相信自己內心的聲音，只要努力耕耘都會有好的收穫，要收斂投機的心態，好好努力會有一番成果。投資方面要謹慎，看長遠一點，不能豪賭。

TOP2：馬

【貴人旺盛，遇到伯樂】

6月貴人運很好，在開拓財路上左右逢源，各種困難的事都可以迎刃而解，痛苦難關也能一一擊破。若在生意上遇到瓶頸，可以好好和朋友討論，會有良好的效果。

如果想換工作，可以多請朋友幫忙介紹，會有好的機會出現，此外也會遇到伯樂賞識，或許可以打開新的人生道路。

TOP1：豬

【急起直追，開創機會】

好人緣會帶來財富，如果想要去認識新的交友圈也非常適合，人脈就是錢脈，「快去約起來」。投資方面要參考親友建議，會有不錯的項目出現，另外在事業順利的同時，也會急起直追，想要繼續拚下去，只要往前，過去不好的事情都會瞬間拋諸腦後。

記得保持努力開創新機會的心態，就能維持好運成長的績效，而且還會跟著主管同事一起成長。

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