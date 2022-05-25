4生肖6月財運超旺　第2名貴人來了！想換工作趁現在

▲財源滾滾來！（示意圖／記者陳俊宏攝）



記者陳俊宏／綜合報導

即將進入6月，命理專家小孟老師在臉書表示，6月「虎、狗、馬、豬」4生肖財運旺到爆；而屬馬者若有想換工作，可多請朋友介紹，會有好的機會出現，也會遇到伯樂賞識。

第四名：屬虎

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機會湧現，合作無限

屬虎的朋友可以好好發揮你們的力量，在工作上會越來越忙碌，有很多合作接案或合夥做生意的機會，會突然出現，讓你們驚喜不已。但一定要切記必須謹慎評估，仔細看待自己能夠付出的成本，雖然願景非常美好，但自己不一定能夠負荷，不要勉強硬撐，也不要因為人情壓力就盲目跟從。

第三名：屬狗

努力豐收，福星高照

屬狗的朋友你們要相信自己內心的聲音，而福星高照的你們，只要努力耕耘都會有很美好的收穫。投機的心要收斂，好好努力會有一番成果！謹慎投資看長遠，不能豪賭。

第二名：屬馬

貴人旺盛，遇到伯樂

屬馬的人貴人運極佳，這會讓你在開拓財路上左右逢源，各種難處理的事情都可以迎刃而解，痛苦難關也能突破！若在生意上遇到瓶頸，可以好好跟朋友討論，會有良好的效果。而若有想換工作的朋友，這個月可以多請朋友介紹，會有好的機會出現，也會遇到伯樂賞識，也許可以打開新的人生道路。

第一名：屬豬

急起直追，開創機會

屬豬的人，你的好人緣會帶給你財富機會，所以若有想要去認識新的交友圈也非常適合喔！在這個月人脈就是你的錢脈！快去約起來！投資宜參考親友意見，會有不錯的項目。

另外，事業順利的你們會開始急起直追，只要努力往前，過去不好的事情都會瞬間拋到腦後，記得需要保持努力開創新機會的心態，就能維持好運繼續成長！