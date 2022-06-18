民進黨22縣市長提名佈局一次看！林智堅選桃園、羅致政傳戰新北

▲新竹市長林智堅（左）與立委羅致政（右）。（合成圖／ETtoday資料照）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨積極佈局年底地方選舉，選舉對策委員會今（18日）拍板，新竹市長林智堅轉戰桃園、其副手沈慧虹接棒竹市、立委蔡適應參選基隆市長，中執會週三（22日）將正式處理提名。另對於目前提名尚未明朗的縣市，《東森新媒體ETtoday》盤點潛在首長人選名單。

首先，六都市長方面，民進黨已經正式提名台中市、台南市、高雄市3都，分別由立法院副院長蔡其昌參選台中市長、台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁爭取連任，週三也將正式提名林智堅參選桃園市長。

民進黨在六都的提名佈局剩下台北市、新北市尚未定奪，據悉，由於雙北選情連動，黨內評估將在壓軸提名。

台北市方面，目前以衛福部長陳時中呼聲最高，獲得英系、新潮流、蘇系、綠色友誼連線等主流支持，而正國會的交通部前部長林佳龍積極表態，近月行程滿檔，也率先推出「首都願景的12門課」表達市政主張；新北市方面，近日傳出，在英、蘇兩大系統取得默契狀況下，曾於2018年參與初選的英系立委羅致政出線機會大增，不過黨內仍有其他聲音，盼除了派系考量外，候選人必須兼顧全國知名度及地方治理能力。

另外針對基隆市、新竹市兩省轄市提名作業，選對會已建議徵召蔡適應、沈慧虹參選，週三中執會將處理提名。

在其他已提名縣市方面，嘉義縣、苗栗縣、南投縣、雲林縣、屏東縣、宜蘭縣，已經拍板由翁章梁、徐定禎、蔡培慧、劉建國、周春米與江聰淵等人出戰。

另外，新竹縣部分，原本外界認為可能由前縣長林光華屬意的民進黨客家部主任周江杰出戰，不過，黨內也評估和無黨籍的竹北市長何淦銘合作；彰化縣方面，近期協調工作小組分別約詢有意參選的前縣長魏明谷、黨部主委邱建富，不過尚未有定見；嘉義市部分以立委王美惠呼聲最高，可望與嘉義市長黃敏惠進行「雙惠」對決。

至於東部和離島縣市，花蓮縣方面，黨內看好總統府發言人Kolas Yotaka投入選戰，對上現任縣長徐榛蔚；台東縣長則有立委劉櫂豪、前立委賴坤成被點名；澎湖縣方面，現任議員陳慧玲表態爭取提名，但前縣長陳光復也有意回鍋。

《民進黨2022縣市首長提名可能名單》

前有「＊」記號者，為已正式提名人選，其餘為仍待正式提名、外傳可能但尚未定案者。

台北市：衛福部長陳時中、無任所大使林佳龍

新北市：立委羅致政

桃園市：新竹市長林智堅

＊台中市：立法院副院長蔡其昌

＊台南市：黃偉哲爭取連任

＊高雄市：陳其邁爭取連任

基隆市：立委蔡適應

新竹市：新竹副市長沈慧虹

嘉義市：立委王美惠

新竹縣：民進黨客家部主任周江杰、無黨籍竹北市長何淦銘

＊苗栗縣：前頭份市長徐定禎

彰化縣：黨部主委邱建富、前縣長魏明谷

＊南投縣：前立委蔡培慧

＊雲林縣：立委劉建國

＊嘉義縣：翁章梁爭取連任

＊屏東縣：立委周春米

＊宜蘭縣：宜蘭市長江聰淵

花蓮縣：總統府發言人Kolas Yotaka

台東縣：立委劉櫂豪、前立委賴坤成

澎湖縣：議員陳慧玲、前縣長陳光復

金門縣：未明朗

連江縣：未明朗