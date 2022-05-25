多次遭賣淫集團盜圖…正妹衝旅館對質！E級雪乳女嚇哭：對不起

記者陳雕文／綜合報導

知名婚宴主持人梁布丁外型出眾，擁有E級美乳，也是網紅鄧佳華的前經紀人。她平時不吝在臉書等社群分享火辣身材照，沒想到因此被賣淫集團盜圖3次！實在受不了，決定跟盜圖的賣淫小姐相約碰面，23日到指定旅館並把房門推開對質「妳都在用我的照片！」長相清純的E乳小姐嚇到邊哭邊道歉。

▲外表美麗又擁有E級美乳的布丁成為賣淫集團的盜圖目標。（圖／布丁授權提供）

梁布丁說，「已經被盜圖至少3次！最近又有朋友、粉絲在問，『布丁妳是不是因為疫情遭遇困難，開始兼差？』我真的超傻眼耶！這次盜我圖的叫『海燕』，想看看她到底跟我是長多像」。

▲布丁透過友人的LINE帳號跟「假布丁」對話。（圖／布丁授權提供）

因此梁布丁抱持歡樂的心情，跟賣淫小姐「海燕」以LINE相約，到指定旅館內後，布丁將房門推開問，「妳就是海燕嗎？」對方身穿性感內衣，沒想到要服務的客人變成女生，嚇一跳頻頻說「我不是！」布丁接著說，「但妳的LINE還有論壇上的廣告都是用我的照片。」對方驚慌解釋，「那不是我在用，是公司，我也是來上班的」。

▲▼布丁進旅館房內跟小姐對質，對方嚇一跳頻頻道歉，並解釋都是公司在操作，她也只是來上班的。（圖／布丁授權提供）

布丁看到對方委屈的表情，原本歡樂的心情瞬間煙消雲散，只剩心疼與不捨，把原本講好的交易金額取出準備交付，該名小姐回絕，「不要，我不行收！」布丁說，「我只是想要拍影片，方便向親友澄清我沒有在做這份兼差，所以我還是要付妳錢」。小姐堅持不收，並回說，「我知道妳也只是要保護自己，大家都是女生，被盜圖的感覺真的是很不好」。

小姐又說，「我也會跟公司反應，要把妳的照片下架，我懂妳的心情」隨即掉下眼淚，布丁馬上喊，「妳不要哭啦！」上前給予擁抱。

▲該名小姐要在疫情爆發期間接客，還含淚頻頻道歉，布丁趕緊給予擁抱並說，「唉喲！妳別哭啦！我不是來傷害妳的」。（圖／布丁授權提供）

布丁受訪表示，「原本其實是很興奮跟賣淫集團相約，想說跟小姐碰面後要好好罵一下，幹嘛一直盜用我的照片，結果真的見到小姐了，對方只穿著內衣褲，她又很緊張快哭出來，當下我就覺得還滿心疼的，一個這麼漂亮的女孩為錢所困被迫下海。那個小姐也有說，自己做這樣的工作也不會想要被朋友知道，所以照片也不可能放她本人，但照片的選擇以及廣告都是公司在操作」。

▼布丁受訪表示，原本想罵人的，但看到那位小姐瞬間感到好心疼。（圖／記者陳雕文攝）