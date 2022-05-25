嚴防不法介入大選　北檢「查賄小組」揭3查緝重點

▲台北地檢署25日舉行「查察賄選及暴力執行小組」揭牌儀式。（圖／北檢提供）

記者劉昌松／台北報導

地方公職人員九合一選舉即將在11月26日舉行，全國各地成立「查察賄選及暴力執行小組」，嚴防不法介入選舉，台北地檢署25日上午舉行揭牌儀式，並宣告這次小組工作重點包括「嚴查賄選及暴力」、「嚴防假訊息影響輿論風向」、「嚴辦境外資金滲透」等3大工作重點。並公布電話專線0800-024099，希望民眾發現可疑不法就勇於檢舉。

台北地檢署表示，已啟動各項查賄制暴工作。本次重點工作有三，其一為「嚴查賄選及暴力」，嚴查買票賄選與遏阻選舉暴力，乃本次地方選舉之重點工作，北檢已提前部署，將針對各項不法行為強力查緝，以維護選舉公平。

其二為「嚴防假訊息」，鑑於資通訊科技設備普及，各種假訊息海量、快速傳播， 且可能產生顛覆性之破壞，各國於選舉期間莫不提高警覺，防範假訊息散布影響選民投票判斷及輿論風向，北檢將嚴加防範各種利用散播假訊息妨害選舉及假訊息引發之負面效應，若涉及刑責，必將速查嚴辦。

其三為「嚴辦境外資金」，為防止境外勢力透過各種管道挹注資金進入國內，企圖影響特定政黨、候選人之選情，北檢將加強清查可疑境外資金是否與選舉有關。另《反滲透法》已於2020年1月15日公布施行，該法就受「滲透來源」之指示、委託或資助而介入選舉之行為，明定相關刑責，因此北檢偵辦境外資金介入選舉案件時，對其資金是否來自「滲透來源」，必將列為調查重點，期能藉此阻絕滲透來源透過不法管道介入選舉，以鞏固我國民主選舉制度。