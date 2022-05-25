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桃園男控妻小5人遺棄　「沒錢才回家+家暴」不堪過往被掀

▲桃園市年近80歲陳姓男子控訴妻小遺棄，生活難以自理陷入困境，桃檢根據妻小5人反控陳早年拋家棄子迄今，檢方偵結不起訴處分。（示意圖／視覺中國CFP）

▲陳姓男子控訴妻小遺棄，生活難以自理陷入困境，桃檢根據妻小5人反控陳早年拋家棄子迄今，偵結不起訴處分。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓男子向檢警提告，指控妻子與4名子女共同遺棄，讓他生活陷入困境且無家可歸；陳男妻子、子女5人則否認，指控陳男從頭到尾都沒盡到養育責任，4名小孩都是媽媽一手帶大，爸爸沒錢才回家，沒錢就打人等語；檢方審訊時，陳男也坦承還有工作能力，親朋好友也會接濟他，難認陳欠缺生活自理之能力，陳未盡養育扶養義務，自不得強令妻小需負扶養責任，偵結予以陳難妻小5人不起訴處分。

檢警調查，年近80歲的陳姓男子指控，張姓妻子與2男2女共5人因細故對其心生不滿，共同基於遺棄犯意，對他施予扶助、養育或保護，且讓他無家可歸，因此對妻小提告遺棄罪嫌。

74歲的張姓妻子與4名子女出庭時均否認遺棄，張妻指控陳男從頭到尾都沒盡到養育責任，4名小孩都是她一手帶大，陳男一回家就是要錢，沒錢就打妻小，陳有工作生活可自理，也有家裡的鎖匙，從來沒換過家裡鎖匙；子女也反控爸爸從未養過他們，都是媽媽辛苦把他們養大，廿幾年前他們在新莊有2間房子都被爸爸賣掉，得款4百餘萬元花光殆盡，錢花完了才回家對他們提告，是他自己不想回家等語。

陳男在檢方審訊時坦承還有水土工作，每天工資約有2、3千元，親朋好友平常也會接濟他等語，顯認陳確有生活自理能力，且被告子女辯稱陳從未善盡養育責任，若陳本身未善盡人父扶養義務在先，自不得強令妻小需負扶養責任，張妻與4名子女男認有遺棄罪嫌，檢方偵結予以不起訴處分。

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