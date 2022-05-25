　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃珊珊確診解隔首日「脫口罩辦公」　議員爆：府內員工憂「防疫破口」

記者袁茵／台北報導

台北市副市長黃珊珊於12日確診，已於19日0時解除居家隔離，並進行7天自我健康管理，但解隔首日到台北市政府上班時，卻公布一張未戴口罩的照片，讓府內員工擔心成為防疫破口。對此，北市聯醫總院長璩大成說明，解隔就是解隔，和正常人一模一樣，且正常人口罩戴久了也得拿下來。

台北市議員陳怡君25日表示，黃珊珊確診之後，台北市長柯文哲、台北市副市長蔡炳坤也染疫，市府最高首長紛紛淪陷，引發府內恐慌；有府內員工表示，黃珊珊在12日確診，隔離7天後於19日回市府上班，便在社群網站公開沒戴口罩的貼文，且照片還是由幕僚角度所拍攝，讓府內員工恐慌，憂心成為防疫破口。

陳怡君提及，黃珊珊12日公開確診當天，市府市政大樓公共事務管理中心就上網發出公告「市府員工以識別證、洽公市民以身分證或台北通感應入場，並要求一律全程配戴口罩。」代表不論陰性陽性、有無症狀、身份為何，進出市府全部都要戴口罩，可見當時對防疫的管控級別已拉緊警報，不允許任何特權。

陳怡君指出，市政大樓是中央空調，通風設備恐有加速病毒傳播之虞，公務人員擔心，近日已有多位高層級官員陸續快篩陽或PCR確診，從黃珊珊、蔡炳坤再到柯文哲都一一淪陷，整個市府呈現無差別擴散的狀態，讓人不禁擔心是否跟在同一棟大樓內的空調傳播有關。

北市聯醫總院長璩大成於25日防疫記者會中回應，很多機構都有碰到類似問題，但「解隔就是解隔」，除了中央規範的部分場地之外，其餘跟正常人是一模一樣，相信全國民眾都有相同共識；且正常人口罩戴久了也得拿下來，例如喝水等行為，「只要大家把他當作正常人，且保持與正常人一樣的社交距離、勤洗手等，大家應該都能理解。」

▼台北市副市長黃珊珊確診解隔後首日，在IG上公布未戴口罩照片，引發府內人員擔憂。（圖／台北市議員陳怡君辦公室提供）

▲▼台北市副市長黃珊珊確診解隔後首日，在IG上公布未戴口罩照片，引發府內人員擔憂。（圖／台北市議員陳怡君辦公室提供）

►免修圖就能罩杯升級又顯瘦！

ET快訊
快訊／本土生確診總數近16萬！　全台6175所園校停課
天虹副總撞死騎士「分局長陪作筆錄」　警還代發聲明
「快篩陽＝確診」明全民適用！　防疫險理賠10大QA一次看
300張發票全槓龜！他對獎見「1獎項又消失」傻眼了
副總開賓士「3寶害命」撞死騎士　天虹科技被狂刷負評
猴痘席捲歐美　專家示警：走到「這1步」恐釀人間浩劫
快訊／下班注意！國1五楊高架小貨車「翻車橫躺路中」車輛回堵中
快訊／下班注意！16縣市「豪大雨特報」北基桃雨最猛
快訊／本土+89352「各縣市分佈曝光」　2縣市確診超過北市
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國軍「偵搜戰鬥車」還在研發　中國竟已出模型還只賣160元

北市「黃框線」機車停車格要收費！　年底前更新全市收費車格

黃珊珊解隔首日「脫口罩辦公」　議員爆：府內員工憂「防疫破口」

侯友宜批中央未阻絕境外致災　柯文哲不認同：解封代價全亞洲最低

柯文哲：若北市維持「單日1萬確診」　估2個月後可解封

引進東澳天然氣露曙光？　陳亭妃：儲槽已夠 中油評估接觸中！

快訊／65歲打疫苗「中央送2支快篩」　新北宣布：再加碼2支

傳林智堅將參選桃園市長　鄭文燦冷回：沒人問過我！

葉毓蘭確診「Ct值12.4」！還原快篩、清冠茶真相　反嗆陳建仁、洪申翰

快訊／北市明下午拍板「是否延長停課」　考量3因素滾動式修正

柴犬剛睡醒「茫臉站原地」　主人展繁瑣程序開機成功

炎亞綸啾咪笑話N度搞冷場XD　吳姍儒笑虧：他就只是臉擔當

3歲童確診...搶救5天病逝　爸慟捐骨髓：把你生回來

車銀優懲罰全昭旻「讓人心動」 《RM》外貌排名：我是第一

兒撞倒20萬天線寶寶害斷頭　俏媽「死亡之瞪」影片瘋傳

侯友宜母親過世低調治喪　眼眶泛紅接受民進黨質詢

帥氣男閨蜜婚禮獻唱「新娘爆哭！」　一句「替我愛妳」新郎笑容秒消失

北漂男開箱月租8千元套房　CP高！騎車上班只要5分鐘

86歲嬤為與媽祖見面祈福　行動不便仍堅持過馬路迎接

可米小子「3年內2人離世」　2成員轉當牙醫、手搖飲CEO

國軍「偵搜戰鬥車」還在研發　中國竟已出模型還只賣160元

北市「黃框線」機車停車格要收費！　年底前更新全市收費車格

黃珊珊解隔首日「脫口罩辦公」　議員爆：府內員工憂「防疫破口」

侯友宜批中央未阻絕境外致災　柯文哲不認同：解封代價全亞洲最低

柯文哲：若北市維持「單日1萬確診」　估2個月後可解封

引進東澳天然氣露曙光？　陳亭妃：儲槽已夠 中油評估接觸中！

快訊／65歲打疫苗「中央送2支快篩」　新北宣布：再加碼2支

傳林智堅將參選桃園市長　鄭文燦冷回：沒人問過我！

葉毓蘭確診「Ct值12.4」！還原快篩、清冠茶真相　反嗆陳建仁、洪申翰

快訊／北市明下午拍板「是否延長停課」　考量3因素滾動式修正

翁虹女兒14歲顏值又升級！　首穿古裝「仙氣狂洩」網敲碗出道

江坤宇「減少無謂高飛球」　助總：兩成八就很好

輕症免驚？博士生康復後「記憶力變差」做不了實驗　研究險中斷

5月25日「世界水獺日」金門剩不到200隻　曾經全台都有

兇手貓砸壞電視！破成「超美山水畫」　網友搶收購：蠻有意境的～

快訊／本土生確診總數近16萬！單日+8009　全台6175所園校停課

天虹副總果然很夠力！撞死騎士分局長陪作筆錄　警還代發聲明

曹西平翻出超狂舊照！驚見身邊「都是經典大明星」：這種場合已絕響

海岬型船舶運價翻倍！　裕民正面看待下半年市況

男大生機車突暴衝送修　師傅一開箱嚇壞！竟是1.5m臭青母作怪

母子等車突遭怪漢推落月台！　8歲童下秒遭高鐵輾過...當場慘死

政治熱門新聞

快訊／新北提前放暑假？　侯友宜：不管外面怎麼變「都準備好了」

柯文哲自曝：我確診吃普拿疼就好了！

國民黨拍板！　蔣萬安選台北、謝國樑攻基隆、許淑華戰南投

她轟富邦產險不要再叫慘了　去年賺68.5億「想穩賺不賠是強盜」

快訊／北市5月底公布紓困計畫　「減租一定有」9大項目盤點中

徐巧芯打臉周玉蔻　「想繼續罵妳但怕妳氣到中風」

快訊／柯文哲稱疫情洪峰已過　「現在問題是高原期維持多久」

葉毓蘭「陰轉陽」！曝自己天天喝清冠茶防疫

李眉蓁清冠一號留給長輩　陳其邁：不是養生茶

快訊／陳時中選台北市長？　王世堅「非常不好」：他是台灣公共財

柯文哲估：北市維持「單日1萬確診」　2個月後解封

懶人包／沒收到居隔書怎麼辦？　全國對應措施一次看

勞工確診、匡列怎麼請假？　勞動部兩張圖解答、居隔書可30日內補提

5兒童染疫病逝！馬英九轟「你怎能不憤怒？」　

更多熱門

相關新聞

快篩陽即確診上路　桃園12採檢站轉型醫療站

快篩陽即確診上路　桃園12採檢站轉型醫療站

今（25）日全國新增8萬9389例確診個案，其中桃園市新增1萬355例，鄭文燦主持疫情記者會表示，雖然桃園市數字較昨天下降，但全國個案數上升，居隔人數為6237人，也有減少，而居家照護辦理情形，目前累計20萬3201件，申請線上診療、送藥已完成14萬2159件，完成率達70%，而明日將開始實施「快篩陽性、醫師評估後即確診」，桃園市目前12處社區篩檢站也要轉型為社區醫療站，持續為民眾提供服務。

柯文哲估：北市維持「單日1萬確診」　2個月後解封

柯文哲估：北市維持「單日1萬確診」　2個月後解封

上海搭地鐵需48小時PCR陰性證明 官方提醒：採樣起算，請預留時間

上海搭地鐵需48小時PCR陰性證明 官方提醒：採樣起算，請預留時間

狄志為冒雨搶排兒童BNT　一到現場放棄：可憐爸媽了

狄志為冒雨搶排兒童BNT　一到現場放棄：可憐爸媽了

柯文哲自曝：我確診吃普拿疼就好了！

柯文哲自曝：我確診吃普拿疼就好了！

關鍵字：

北市台北市台北市政府黃珊珊陳怡君防疫新冠肺炎

讀者迴響

熱門新聞

無腿泳士陳亮達　雨夜騎車打滑遭客運輾斃

林志玲當媽3個月「無預警再曝喜訊」！

全台家長手機相簿變這樣！他揭慘況網笑翻

是你嗎？全聯開出千萬發票

快訊／今增76死「創史上新高」　本土狂飆8萬9352例

夫妻確診「3個月嫩嬰都沒事」　她靠1物熬過10天

方文琳2年沒收入　求知名製作人遭拒

快訊／統一發票3、4月中獎號碼出爐

快遞員確診7天後仍陽性被逼上班！指揮中心給答案

醫護淚揭病房慘況「很多孩子走了」

沒升三級1行業還是慘　經濟部數據揭實情

網傳「阿里山巨蟒纏貨車」影片　真相曝光

2歲童無呼吸到院搶救　急診醫2小時見證人性

可直接放暑假了？教育部：審慎評估

傑森摩莫亞力保安珀赫德留水行俠

更多

最夯影音

更多
柴犬剛睡醒「茫臉站原地」　主人展繁瑣程序開機成功

柴犬剛睡醒「茫臉站原地」　主人展繁瑣程序開機成功
炎亞綸啾咪笑話N度搞冷場XD　吳姍儒笑虧：他就只是臉擔當

炎亞綸啾咪笑話N度搞冷場XD　吳姍儒笑虧：他就只是臉擔當

3歲童確診...搶救5天病逝　爸慟捐骨髓：把你生回來

3歲童確診...搶救5天病逝　爸慟捐骨髓：把你生回來

車銀優懲罰全昭旻「讓人心動」 《RM》外貌排名：我是第一

車銀優懲罰全昭旻「讓人心動」 《RM》外貌排名：我是第一

兒撞倒20萬天線寶寶害斷頭　俏媽「死亡之瞪」影片瘋傳

兒撞倒20萬天線寶寶害斷頭　俏媽「死亡之瞪」影片瘋傳

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面