黃珊珊解隔首日「脫口罩辦公」　議員爆：府內員工憂「防疫破口」

記者袁茵／台北報導

台北市副市長黃珊珊於12日確診，已於19日0時解除居家隔離，並進行7天自我健康管理，但解隔首日到台北市政府上班時，卻公布一張未戴口罩的照片，讓府內員工擔心成為防疫破口。對此，北市聯醫總院長璩大成說明，解隔就是解隔，和正常人一模一樣，且正常人口罩戴久了也得拿下來。

台北市議員陳怡君25日表示，黃珊珊確診之後，台北市長柯文哲、台北市副市長蔡炳坤也染疫，市府最高首長紛紛淪陷，引發府內恐慌；有府內員工表示，黃珊珊在12日確診，隔離7天後於19日回市府上班，便在社群網站公開沒戴口罩的貼文，且照片還是由幕僚角度所拍攝，讓府內員工恐慌，憂心成為防疫破口。

陳怡君提及，黃珊珊12日公開確診當天，市府市政大樓公共事務管理中心就上網發出公告「市府員工以識別證、洽公市民以身分證或台北通感應入場，並要求一律全程配戴口罩。」代表不論陰性陽性、有無症狀、身份為何，進出市府全部都要戴口罩，可見當時對防疫的管控級別已拉緊警報，不允許任何特權。

陳怡君指出，市政大樓是中央空調，通風設備恐有加速病毒傳播之虞，公務人員擔心，近日已有多位高層級官員陸續快篩陽或PCR確診，從黃珊珊、蔡炳坤再到柯文哲都一一淪陷，整個市府呈現無差別擴散的狀態，讓人不禁擔心是否跟在同一棟大樓內的空調傳播有關。

北市聯醫總院長璩大成於25日防疫記者會中回應，很多機構都有碰到類似問題，但「解隔就是解隔」，除了中央規範的部分場地之外，其餘跟正常人是一模一樣，相信全國民眾都有相同共識；且正常人口罩戴久了也得拿下來，例如喝水等行為，「只要大家把他當作正常人，且保持與正常人一樣的社交距離、勤洗手等，大家應該都能理解。」

▼台北市副市長黃珊珊確診解隔後首日，在IG上公布未戴口罩照片，引發府內人員擔憂。（圖／台北市議員陳怡君辦公室提供）