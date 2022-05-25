堅稱「快篩陽即確診」和雙北喊的不同！陳時中：現在時機才對

▲指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者李佳蓉／台北報導

指揮中心今（25）日公布快篩陽性經醫師診斷即確診政策明日上路，指揮中心醫療應變組組長石崇良公布政策決策「法理、倫理、學理」3大考量。指揮官陳時中也表示，先前試辦的6大族群漸漸順利，法理上條件也純熟了、時機也對了。至於「經醫師診斷後確診」和地方首長口中所說的「視同確診」有很大不同，有各方因素需要考量。

石崇良提到，近期觀察全國篩檢站PCR陽性率已超過7成，六都中台北市93%、新北市97%、桃園市80%、台中市95%、台南市90.8%、高雄市86%，「換言之，快篩陽性率跟PCR陽性率十分趨近」，已高達8～9成，這是第一點「學理」考量。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，在8～9成陽性率中，仍有1～2成會出現「偽陽性」，為兼顧病人權益，避免過度診斷或開立不必要藥物導致傷害風險，因此經「倫理」考量設下一並共享決策模式診斷，須經醫師判斷才能確診，兼顧醫師專業裁量與病患知情同意權。此外，由於醫療資源有限，為了讓資源得到最大利用，指揮中心也開設「例外」條件，讓醫師在臨床高度懷疑下開立PCR診斷單，基於公益原則找出「偽陰性」病患。

指揮官陳時中補充，指揮中心拋出政策前，許多人都問「為何不一開始就做？」對此，他解釋，如果4月底就上路，偽陽性比例相對高，雙北當時陽性率雖超過9成，但如果特定縣市先實施，許多病患都會湧去該縣市，加重醫療量能負荷，因此當時才會跟新北市講「全國一起做會比較好」。

陳時中也提到，該政策在「法理」討論上，都需與專家討論後進行，因為病人染疫後需強制隔離，因此佈建PCR補救方式進行確認，先前試辦的6大族群也逐漸順暢，「條件上、法理上也純熟了、時機也對了」，經過多重考量，才會開放在5/26起全民實施快篩陽性經醫師診斷視同確診。