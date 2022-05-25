「快篩陽=確診」明上路！6情形仍需做PCR　陳時中：住院前必採

▲中正紀念堂車來速PCR篩檢站明日將轉型。（圖／記者李毓康攝）

記者嚴云岑／台北報導

指揮中心修訂「嚴重特殊傳染性肺炎」病例定義，民眾使用家用抗原快篩試劑檢測結果陽性，經醫事人員確認，即可研判為確定病例，新制明起上路。指揮中心另公布PCR採檢條件調整方向，確診者於隔離治療期間有住院需求，或者快篩陰性卻經臨床醫師懷疑有感染症狀，以及快篩陽性的第一線醫療工作人員，還是建議再做一次PCR採檢。

指揮中心說明，還有6種情況應檢驗PCR，包括：

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1.醫事人員執行抗原快篩時，對於快篩結果判斷有疑慮時。

2.民眾自行進行快篩檢測，但醫師與病患對於抗原快篩陽性結果無法達成共識時。

3.快篩陽性之確診者於隔離治療期間有住院需求時。

4.快篩陰性，但臨床醫師懷疑為新冠感染症狀時，特別是有新冠重症風險因子之對象。

5.快篩陽性之第一線醫療工作人員必要時可於24小時內以PCR複驗。

6.快篩陽性也可至社區篩檢站PCR採檢。

▲PCR採檢條件調整。（圖／指揮中心提供）

本土疫情持續升溫，全台已進入大規模流行階段，為保全公衛防疫及PCR採檢量能，並利感染後易產生嚴重併發症或死亡之高風險族群，儘速給予抗病毒藥物，指揮中心修訂「嚴重特殊傳染性肺炎」病例定義，民眾使用家用抗原快篩試劑檢測結果陽性，不分年齡及族群，經醫事人員確認，或由醫事人員執行抗原快篩結果陽性者，即可研判為確定病例，並自今(2022)年5月26日起實施。

指揮中心發言人莊人祥說明病例定義，目前僅有居家檢疫、居家隔離等6大對象符合快篩陽性即確診定義，但明起新增確定病例條件，民眾不分年齡族群持快篩試劑檢測陽性，由醫事人員確認，就可判定為確定病例。莊人祥並公布6大建議PCR採檢情形或對象(詳見上圖)。除了醫事人員判斷有疑慮外，因為現處於過渡期，抗原快篩陽性者，也可至社區篩檢站進行PCR。

指揮官陳時中表示，在需要做PCR對象中，有一項為住院病患，因為入院時可能有兩人一室情形，為了避免快篩偽陽性，住院反而被同室病患傳染，因此要求入院前一定要做PCR採檢，如此才符合醫療上科學照護精神。

指揮中心進一步提醒，屬於住家居家照護對象，以1人1室為原則，同為確診者得多人1室並進行7天隔離。每次浴廁使用後均適當清消，可於無獨立衛浴房間隔離。解隔後進行7天自主健康管理。

指揮中心說明，有關確診個案於隔離期間請參照「COVID-19確診個案注意事項」，並特別注意下列事項：

一、填寫「COVID-19確診個案自填版疫調單」，自主回報症狀、風險因子、密切接觸者。

二、務必觀察自身症狀變化，若出現喘、呼吸困難、持續胸痛、胸悶、意識不清、皮膚或嘴唇或指甲床發青等症狀，立即通知所在地政府衛生局或撥打119就醫，以119救護車為原則或指示之防疫計程車、同住親友接送或自行前往 (如步行、自行駕/騎車)等方式為輔。

三、有其他症狀或醫療諮詢需求，請以手機APP或電話專線聯繫遠距醫療或居家照護醫療團隊評估。

莊人祥提醒，民眾應於快篩陽性後應在卡匣或檢測片上寫上姓名及日期。

▲修訂「嚴重特殊傳染性肺炎」之病例定義。（圖／指揮中心提供）