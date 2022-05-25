中重症+191！又1童併發腦炎　雲林6歲男童病程曝

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（25）日公布國內新增191例中重症，包括中症122人、重症69人。當中一人為6歲男童，出現腦炎症狀，目前累積15例兒童重症，且有7人出現腦炎。

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▲5/25本土病例分析。（圖／指揮中心提供）

指揮官陳時中表示，今年國內累積本土病例144萬1731人，當中有143萬8376人為輕症，輕症比例99.7%，中重症累積3355例，重症中有701死。今日新增191例中重症，包括中症122人、重症69人；今日新增和已公布重症合計有79死。

今日新增重症最年輕是未滿10歲幼童，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，該案是雲林6歲男童，本身有氣喘過敏性鼻炎病史，5/21家中有人確診，當天晚上開始有發燒到39度，出現寒顫、食慾下降，深夜進一步出現意識變化跟一些嘔吐、抽搐症狀，便緊急送醫，到院急診體溫測量42.7度，血壓偏低，緊急快篩確認陽性，轉送到另一家醫院加護病房入住。

後續緊急插管、有進行X光片、頭部電腦斷層，發現有肺炎、腦水腫，診斷新冠病毒感染併發腦炎肺炎，在加護病房使用類固醇、免疫調節劑、降腦壓藥物、瑞德西韋。

▲新增中重症與死亡病例分析。（圖／指揮中心提供）

▲兒童腦炎重症前驅症狀。（圖／指揮中心提供）