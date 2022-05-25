　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

兒童確診恐併發腦炎！8大症狀勿輕忽　速掛兒童防疫門診好安心

▲門諾醫院為了減少等候時間，同時讓父母親安心陪診，即日起再加開「兒童專屬防疫門診」。（圖／門諾醫院提供，下同）

門諾醫院為了減少等候時間，同時讓父母親安心陪診，即日起再加開「兒童專屬防疫門診」。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

新冠疫情嚴峻，兒童確診病例數增加，近來陸續傳出幾起兒童重症甚至死亡個案，讓許多父母親相當憂心。門諾醫院為了減少等候時間，同時讓父母親能夠安心陪診，即日起再加開「兒童專屬防疫門診」。醫師表示，國內兒童確診人數持續增加，甚至有併發腦炎的個案發生，因此呼籲家長注意觀察孩子，一旦孩童出現8大症狀時，就要立刻帶孩子就醫。

▲門諾醫院為了減少等候時間，同時讓父母親安心陪診，即日起再加開「兒童專屬防疫門診」。（圖／門諾醫院提供，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

兒童專屬防疫門診由兒科醫師親自提供診療服務。
 
門諾醫院小兒科主任吳俞哖表示，本土疫情嚴峻，兒童確診人數持續增加，為了提供就診便利性同時減少等候時間，門諾醫院加開「兒童專屬防疫門診」，每周一、三、五上午9點至12點，由小兒科專科醫師提供診療、採檢、給藥等服務，凡快篩陽性、有症狀、有接觸史或是疑似但尚未完成快篩之18歲以下兒童，皆可網路預約或是以現場掛號方式看診，如在家已完成快篩者，記得看診時一併將快篩試劑帶至醫院。

▲門諾醫院為了減少等候時間，同時讓父母親安心陪診，即日起再加開「兒童專屬防疫門診」。（圖／門諾醫院提供，下同）

▲▼醫師表示，一旦出現「兒童腦炎重症前驅症狀」8大症狀時，就要立刻帶孩子就醫。
 
醫師輕聲地詢問孩子的症狀，看到小朋友神色緊張，一旁的護理人員馬上協助安撫，隨著疫情的擴散，兒童確診人數也持續增加，上午9點不到，兒童防疫門診已經出現了排隊人潮。帶著快篩陽性小姐妹來就醫的李媽媽說，看到快篩劑兩條線時，自己都嚇了一跳，雖然小姐妹目前無症狀，但心中還是放不下心，還好有兒童專屬的防疫門診，經由醫師的詳細說明及評估診療，總算可以稍感放心。

▲門諾醫院為了減少等候時間，同時讓父母親安心陪診，即日起再加開「兒童專屬防疫門診」。（圖／門諾醫院提供，下同）
 
吳俞哖指出，孩子生病最焦急的就是父母了！確診人數的增加使得成人防疫門診的就醫人數也跟著增加，深知許多孩子對「看醫生」有莫名的恐懼以及體恤父母親焦慮不安的心情，小兒科團隊特地加開兒童專屬的防疫門診，除了減少候診時間也能有效分流，不同一般防疫門診，兒童專屬診更多了童趣氛圍，降低孩子恐懼不安的心，同時透過專業醫師的評估與詳細說明，也讓陪診的父母能夠更安心。
 
醫師表示，國內兒童確診人數持續增加，甚至有併發腦炎的個案發生，因此呼籲家長注意觀察孩子，一旦出現體溫超過41度、持續昏睡、持續嘔吐、抽搐、意識不佳、持續頭痛、肌躍型抽搐、步態不穩等「兒童腦炎重症前驅症狀」8大症狀時，就要立刻帶孩子就醫。此外，醫師強調，國內已開放5至11歲兒童接種疫苗，呼籲家長應儘速帶孩子施打疫苗增強保護力。門諾醫院每週三健兒門診時段也提供兒童莫德納疫苗注射，由小兒科醫師進行評估施打，家長可於網路進行預約。
 

►免修圖就能罩杯升級又顯瘦！

ET快訊
真的是本人！　《獵人》作者親曝進度「剩四話」
他揭台灣10缺點！不只低薪高房價「第6點很需要加強」：羨慕歐
數位「快篩陽、隔離證明」開放申請！流程一圖看懂
確診續破8萬例　陳時中：目前在高原「死亡率萬分之8-9」
國民黨拍板！　3縣市首長候選人出爐
拿獎金要幫阿嬤換新車！帕運國手身亡　嬤悲痛：昨晚還叫我早點睡
「快篩陽＝確診」明上路　一圖看懂流程
夫妻確診！她同睡又餵奶「3個月嫩嬰都沒事」　全靠1物熬過10
快訊／本土+89352「各縣市分佈曝光」　2縣市確診超過北市
統一發票3-4月中獎號碼出爐
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

屏東+2933！5歲以下確診個案累計1964人、14人住院

快訊／高雄免費送快篩！「5對象」發放2劑　72萬市民受惠

快訊／高雄+9613連3天超越台北！餐飲娛樂確診上升　陳其邁說話了

陳玉珍送快篩遭爆「美FDA禁用品」　陳時中：快篩陽不會被承認

新北2月大女嬰確診疑遭虐　陳時中：司法社政調查中「不適合臆測」

竹縣+2570！中央健康平台上線　可申請接觸者隔離證明

防疫包太少「隔離7天還沒領到」　台南議員要求市府增加數量

今夜出關！美女鄉代陳聿琦自勉無敵星星...將投身防疫志工行列

台鐵公司化勞資下個戰場「16項子法」　交長：年底完成

本土累計153萬「確診地圖曝光」　網見1數據驚：高這麼多！

柴犬剛睡醒「茫臉站原地」　主人展繁瑣程序開機成功

炎亞綸啾咪笑話N度搞冷場XD　吳姍儒笑虧：他就只是臉擔當

3歲童確診...搶救5天病逝　爸慟捐骨髓：把你生回來

兒撞倒20萬天線寶寶害斷頭　俏媽「死亡之瞪」影片瘋傳

車銀優懲罰全昭旻「讓人心動」 《RM》外貌排名：我是第一

帥氣男閨蜜婚禮獻唱「新娘爆哭！」　一句「替我愛妳」新郎笑容秒消失

侯友宜母親過世低調治喪　眼眶泛紅接受民進黨質詢

北漂男開箱月租8千元套房　CP高！騎車上班只要5分鐘

86歲嬤為與媽祖見面祈福　行動不便仍堅持過馬路迎接

帥廚裸半身抓老鼠遭突襲　嚇到高八度還雙腳跳：啊！

屏東+2933！5歲以下確診個案累計1964人、14人住院

快訊／高雄免費送快篩！「5對象」發放2劑　72萬市民受惠

快訊／高雄+9613連3天超越台北！餐飲娛樂確診上升　陳其邁說話了

陳玉珍送快篩遭爆「美FDA禁用品」　陳時中：快篩陽不會被承認

新北2月大女嬰確診疑遭虐　陳時中：司法社政調查中「不適合臆測」

竹縣+2570！中央健康平台上線　可申請接觸者隔離證明

防疫包太少「隔離7天還沒領到」　台南議員要求市府增加數量

今夜出關！美女鄉代陳聿琦自勉無敵星星...將投身防疫志工行列

台鐵公司化勞資下個戰場「16項子法」　交長：年底完成

本土累計153萬「確診地圖曝光」　網見1數據驚：高這麼多！

台空姐再戰義國生父爭8歲女監護權　法官「一原因」下達封口令

海巡安平艦首度試射雄二飛彈　命中蘭嶼外海百公里遠靶艦

「幫你過美好生活」31歲宅女戀上男網友　險匯1萬愛情基金

九合一選舉今年底登場　基檢「查察賄選小組」揭牌成立

嘴綠罰球沒進「完美」停在籃框上　所有人看傻！唐西奇也笑了

TVBS主播爆群體霸凌「報警調監視器」　電視台緊急回應

蔣萬安獲提名　侯家軍「興奮到模糊」：一定能打造更好的台北

媽寶男告白失敗竟酸「妳彭佳慧耶」　釣出本尊親回：惹你了嗎？

「台南X新竹-雙城市集」28日巨城開賣　金馬影后現身代言

屏東+2933！5歲以下確診個案累計1964人、14人住院

6小時不斷電性愛！ 土城9男「無奈」被2阿姨榨乾

生活熱門新聞

全台家長手機相簿變這樣！他揭慘況網笑翻

快訊／今增76死「創史上新高」　本土狂飆8萬9352例

快遞員確診7天後仍陽性被逼上班！指揮中心給答案

快訊／統一發票3、4月中獎號碼出爐

2歲童無呼吸到院搶救　急診醫2小時見證人性

可直接放暑假了？教育部：審慎評估

懷孕懷到腦中風！26歲媽「清醒手術」保胎兒

中小學提早放暑假？教部：現無規劃做法

夫妻確診「3個月嫩嬰都沒事」　她靠1物熬過10天

Google街景「最夯點擊地點」101都輸它！網傻眼

何時恢復正常生活　台大醫給答案！但有1變數

白沙屯媽祖突轉頭倒車衝民宅　她跪地哭：等祢N年

老闆確診　闆娘不快篩！熟客1句話讓員工傻眼

照規定0+7去上班！他第二天「快篩2條線」悲劇了

更多熱門

相關新聞

明「快篩陽＝確診」全民適用！　防疫險理賠懶人包一次看

明「快篩陽＝確診」全民適用！　防疫險理賠懶人包一次看

「快篩陽＝確診」明（25）日就要全民適用！如果快篩陽性、出示醫生診斷書、數位證明、確診通知單、身分證、存摺，審核通過沒問題就會依約理賠，理賠10大QA，《ETtoday新聞雲》今（22）日一次統整，其中，還沒核保的保單將在6月底前完成。

民代接連染疫　彰化議員建議中央「規定停止跑攤」

民代接連染疫　彰化議員建議中央「規定停止跑攤」

孩童確診痊癒遭歧視！　蔣萬安心疼喊話：正視康復者權益

孩童確診痊癒遭歧視！　蔣萬安心疼喊話：正視康復者權益

影／高嘉瑜道歉了！我向邱志偉表達歉意「任何人都不該拿生病開玩笑」

影／高嘉瑜道歉了！我向邱志偉表達歉意「任何人都不該拿生病開玩笑」

彰化首位女議員確診　自曝預約PCR等2小時

彰化首位女議員確診　自曝預約PCR等2小時

關鍵字：

兒童確診併發腦炎症狀輕忽防疫門診安心

讀者迴響

熱門新聞

無腿泳士陳亮達　雨夜騎車打滑遭客運輾斃

林志玲當媽3個月「無預警再曝喜訊」！

全台家長手機相簿變這樣！他揭慘況網笑翻

方文琳2年沒收入　求知名製作人遭拒

快訊／今增76死「創史上新高」　本土狂飆8萬9352例

快遞員確診7天後仍陽性被逼上班！指揮中心給答案

快訊／統一發票3、4月中獎號碼出爐

網傳「阿里山巨蟒纏貨車」影片　真相曝光

醫護淚揭病房慘況「很多孩子走了」

2歲童無呼吸到院搶救　急診醫2小時見證人性

可直接放暑假了？教育部：審慎評估

沒升三級1行業還是慘　經濟部數據揭實情

傑森摩莫亞力保安珀赫德留水行俠

懷孕懷到腦中風！26歲媽「清醒手術」保胎兒

中小學提早放暑假？教部：現無規劃做法

更多

最夯影音

更多
柴犬剛睡醒「茫臉站原地」　主人展繁瑣程序開機成功

柴犬剛睡醒「茫臉站原地」　主人展繁瑣程序開機成功
炎亞綸啾咪笑話N度搞冷場XD　吳姍儒笑虧：他就只是臉擔當

炎亞綸啾咪笑話N度搞冷場XD　吳姍儒笑虧：他就只是臉擔當

3歲童確診...搶救5天病逝　爸慟捐骨髓：把你生回來

3歲童確診...搶救5天病逝　爸慟捐骨髓：把你生回來

兒撞倒20萬天線寶寶害斷頭　俏媽「死亡之瞪」影片瘋傳

兒撞倒20萬天線寶寶害斷頭　俏媽「死亡之瞪」影片瘋傳

車銀優懲罰全昭旻「讓人心動」 《RM》外貌排名：我是第一

車銀優懲罰全昭旻「讓人心動」 《RM》外貌排名：我是第一

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面