兒童確診恐併發腦炎！8大症狀勿輕忽　速掛兒童防疫門診好安心

▲門諾醫院為了減少等候時間，同時讓父母親安心陪診，即日起再加開「兒童專屬防疫門診」。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

新冠疫情嚴峻，兒童確診病例數增加，近來陸續傳出幾起兒童重症甚至死亡個案，讓許多父母親相當憂心。門諾醫院為了減少等候時間，同時讓父母親能夠安心陪診，即日起再加開「兒童專屬防疫門診」。醫師表示，國內兒童確診人數持續增加，甚至有併發腦炎的個案發生，因此呼籲家長注意觀察孩子，一旦孩童出現8大症狀時，就要立刻帶孩子就醫。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲兒童專屬防疫門診由兒科醫師親自提供診療服務。



門諾醫院小兒科主任吳俞哖表示，本土疫情嚴峻，兒童確診人數持續增加，為了提供就診便利性同時減少等候時間，門諾醫院加開「兒童專屬防疫門診」，每周一、三、五上午9點至12點，由小兒科專科醫師提供診療、採檢、給藥等服務，凡快篩陽性、有症狀、有接觸史或是疑似但尚未完成快篩之18歲以下兒童，皆可網路預約或是以現場掛號方式看診，如在家已完成快篩者，記得看診時一併將快篩試劑帶至醫院。

▲▼醫師表示，一旦出現「兒童腦炎重症前驅症狀」8大症狀時，就要立刻帶孩子就醫。



醫師輕聲地詢問孩子的症狀，看到小朋友神色緊張，一旁的護理人員馬上協助安撫，隨著疫情的擴散，兒童確診人數也持續增加，上午9點不到，兒童防疫門診已經出現了排隊人潮。帶著快篩陽性小姐妹來就醫的李媽媽說，看到快篩劑兩條線時，自己都嚇了一跳，雖然小姐妹目前無症狀，但心中還是放不下心，還好有兒童專屬的防疫門診，經由醫師的詳細說明及評估診療，總算可以稍感放心。





吳俞哖指出，孩子生病最焦急的就是父母了！確診人數的增加使得成人防疫門診的就醫人數也跟著增加，深知許多孩子對「看醫生」有莫名的恐懼以及體恤父母親焦慮不安的心情，小兒科團隊特地加開兒童專屬的防疫門診，除了減少候診時間也能有效分流，不同一般防疫門診，兒童專屬診更多了童趣氛圍，降低孩子恐懼不安的心，同時透過專業醫師的評估與詳細說明，也讓陪診的父母能夠更安心。



醫師表示，國內兒童確診人數持續增加，甚至有併發腦炎的個案發生，因此呼籲家長注意觀察孩子，一旦出現體溫超過41度、持續昏睡、持續嘔吐、抽搐、意識不佳、持續頭痛、肌躍型抽搐、步態不穩等「兒童腦炎重症前驅症狀」8大症狀時，就要立刻帶孩子就醫。此外，醫師強調，國內已開放5至11歲兒童接種疫苗，呼籲家長應儘速帶孩子施打疫苗增強保護力。門諾醫院每週三健兒門診時段也提供兒童莫德納疫苗注射，由小兒科醫師進行評估施打，家長可於網路進行預約。

