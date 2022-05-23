　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

帽T殺手在押求回診怕癌症復發　不想病死要看到共犯一起受罰

▲▼「新店帽T殺手」被羈押禁見，轉送台中看守所收押兼隔離。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲「帽T殺手」黃泳群（坐輪椅者）出庭認罪，聲稱希望回診確認癌症沒復發，不想這樣病死。（資料照／圖／記者陳雕文翻攝）

記者黃哲民／台北報導

「帽T殺手」黃泳群去年在新北市新店區，涉受託槍殺一名何姓咖啡商，被依殺人等罪嫌起訴，黃男到案被羈押禁見至今，先前出庭認罪表示：「我做錯事了！」台北地院今再度開庭審理，黃男求法官告訴台北看守所，准他到醫院回診查明癌症有無復發，他不想就這樣病死，希望「可以看到他們（共犯）跟我一樣受處罰」，他更想當面向何男家屬道歉。

法官表示須請律師向北所反映，了解是否受疫情影響，使戒護就醫變得不方便。經《ETtoday東森新媒體》求證，北所今表示黃男入所就被安排住進病舍觀察、持續在所內門診治療，尚無戒護就醫必要，若醫師評估所內醫療資源無法處理黃男病情，開轉診單讓黃男戒護就醫，所方一定配合，畢竟健康為重。

去年（2021年）11月22日清晨，何姓咖啡商剛送完小孩上學，買了早餐回新店區住處正要進入家門，遭穿著帽T的「勇仔」黃泳群近距離連開4槍倒地，何妻和女兒聽到聲響衝到門口，目睹至親倒臥血泊不治慘狀。

黃男經2次變裝、轉搭計程車等交通工具逃逸、並丟棄作案用槍彈，搭上預先買好票的班機逃往對岸福建廈門，一落地就被公安監控隔離在當地旅館防疫，去年12月被遣返回台、羈押禁見至今，台北地檢署今年（2022年）4月6日依殺人等罪嫌起訴黃男與陳憲民、張景欽2名共犯。

黃男在檢方移審法院的接押庭中，認罪並表示對何男家屬「很抱歉，我做錯事了！」北院今下午開庭審理，黃男仍表示：「我從頭到尾都承認犯罪！」辯護律師表示黃男因積欠賭債，才受共犯之託殺人，到案認罪並供出其他共犯供檢警追查，盼能從輕量刑。

黃男另央求法官通知北所讓他到醫院回診，聲稱開刀切除腫瘤後，醫師叮嚀5年內可能復發，所以每3個月要回診檢查一次，但他羈押後已錯過2次回診，上個月起連續拉肚子好幾天、每天腹瀉20幾次，他很擔心是不是腫瘤又長出來，不想就這樣病死，希望「可以看到他們（共犯）跟我一樣受處罰」，他更想當面跟被害人家屬道歉。

被黃男供出的同案被告陳憲民、張景欽，至今都在押，今出庭仍矢口否認犯罪，陳憲民辯稱案發前1、2年就介紹黃男與張男認識，不可能預知後來會發生殺人案，他也沒陪黃男跟張男去墾丁某墓園試槍，他受託轉交20萬元給黃男家屬，不曉得這是安家費。

張男強調：「（事情）不是我做的！」更當庭宣稱有些口供是警方逼他照著說的，警方威脅他若不配合，就要「弄死我老婆、把我小孩送去社會局」。法官一聽不得了，必須先查明張男的警詢內容有無遭刑求逼供。

辯護律師表示，因受疫情影響，加上張男被警方借提到高雄辦案，律見時間不夠，對於張男所稱遭警方脅迫一事，會盡快跟張男溝通了解，法官諭知下月（6月）20日再度開庭，要釐清張男的警詢內容有無受到不正取供。

►「7葉片」風扇讓夏天超涼快又省電

ET快訊
快訊／拜登指會動用武力保衛台灣　國台辦：玩火者必自焚
新安產陪同隔離從寬！符合「1條件」　非密切接觸者也賠
驗孕見2條線！男友怕爆「禁慾3年」　她崩潰：忍不住了
《捍衛戰士2》阿湯哥外套「中華民國國旗」驚喜回歸！
快訊／首例！烏克蘭法院判決：21歲「戰爭罪俄兵」終身監禁
譴責「他」脫罩害確診　高嘉瑜道歉了
全台暴增至「5801校停課」！學生染疫首破14萬
新郎跌倒「一秒變禿頭」　新娘發現崩潰：婚禮取消！
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

帽T殺手在押求回診怕癌症復發　不想病死要看到共犯一起受罰

房思琪鬼母版！設局15歲女兒讓補習班主任性侵　還幫忙收集體毛

雲林監理站嚇阻酒駕行為　今公布首批3名酒駕累犯姓名照片

血書驚爆同房11人確診沒一個看病　新店戒治所：持續視訊診療中

少輔院爆性霸凌！逼2學弟打手槍　18歲老鳥：隔窗聲控沒脅迫

高雄男詭異自摔慘溺死水溝！家屬轟「死亡陷阱」　養工處說話了

屏東救護車載傷患鳴笛闖紅燈　黑車沒禮讓撞上！2大1小受傷

闆娘確診還在賣早餐！被衛生局當場逮到　台中60年老店慘了

不爽超胸網紅妻婚變屢放話　富商全面開戰！越洋7點聲明曝光

超商女店員提醒「掃QR Code實聯制」　火爆男竟朝她下巴揮拳

黃鐙輝大罵岳母萁媽亂買保險　全家遭匡列隔離「6人領60萬」急道歉

工作人員雙腳幫轉泳圈　獨特玩法滑水道更刺激

原住民岳父討60萬聘金！　越南婿求分期：從薪水扣

弟拿蒲公英飛奔找阿母　抵達後眉頭一皺全沒了？

白沙屯媽祖三進三退禮　北港朝天宮萬人夾道

大胃王路路「怒封鎖吃貨豪豪」道歉了　他莫名被黑：是不是偷偷討厭我？

潔西卡努力學中文..姐姐教學笑歪　冬瓜萌唸成「冬花」乾脆比手畫腳XD

北市雙載機車闖紅燈　遭客運猛撞1死1傷

大媽逛展不滿服務咆哮　怒甩工讀生巴掌後逃離

重考衝刺49天上台大牙醫　正妹曝7重點：睡飽很重要

帽T殺手在押求回診怕癌症復發　不想病死要看到共犯一起受罰

房思琪鬼母版！設局15歲女兒讓補習班主任性侵　還幫忙收集體毛

雲林監理站嚇阻酒駕行為　今公布首批3名酒駕累犯姓名照片

血書驚爆同房11人確診沒一個看病　新店戒治所：持續視訊診療中

少輔院爆性霸凌！逼2學弟打手槍　18歲老鳥：隔窗聲控沒脅迫

高雄男詭異自摔慘溺死水溝！家屬轟「死亡陷阱」　養工處說話了

屏東救護車載傷患鳴笛闖紅燈　黑車沒禮讓撞上！2大1小受傷

闆娘確診還在賣早餐！被衛生局當場逮到　台中60年老店慘了

不爽超胸網紅妻婚變屢放話　富商全面開戰！越洋7點聲明曝光

超商女店員提醒「掃QR Code實聯制」　火爆男竟朝她下巴揮拳

高嘉瑜確診怪他脫口罩喝咖啡　邱志偉斥胡說八道：無良的政治工作者

王心凌《乘風破浪》再爆紅！　張棟樑「跟著衝上熱搜」：謝謝想念

拜登指會動用武力保衛台灣　國台辦：玩火者必自焚

勞工確診、匡列怎麼請假？　勞動部兩張圖解答、居隔書可30日內補提

中間消失33年！爸爸突打1通電話「要求養育」　她決定法院見

外傳監委嚴重缺席彈劾審查會　監院：因公請假實屬常情

高中軟聯／罕見！投出「無安打」仍輸球　嘉工不敵磐石

快訊／總統府確診＋13　7府內員工、3警衛室勤員、2國安會成員

帽T殺手在押求回診怕癌症復發　不想病死要看到共犯一起受罰

房思琪鬼母版！設局15歲女兒讓補習班主任性侵　還幫忙收集體毛

妹子鑽縫撞歪汽車後照鏡小手狂揮　他降車窗淡定調回...網：肯定很正

社會熱門新聞

醫師娘激戰183業務！　初見面就開房下場曝光

辦完婚宴斷聯20年　她討回名分更尷尬

3歲女兒發燒掛急診…父不耐等候咆哮　護理師淚崩

即／板橋橫移門驚見焦屍　路人嚇壞報急報警

癡愛人妻卻遭騙光積蓄！押她到深山恐嚇砍頭

飲料店被查！廖老大飆罵台中衛生局　鄭照新怒了

妻子上班「穿太露」！家暴夫氣炸持刀擄走她

闆娘確診還在賣早餐　台中60年老店慘了

壯男砍翁再刺警　警棍辣椒水制伏

強押妻子上摩鐵　家暴夫遭聲請預防性羈押

BMW男酒駕害1死3重傷　「假和解、真脫產」露餡

號召吃瓜群眾灌爆衛生局　廖老大改口道歉了

不爽超胸網紅妻婚變屢放話　富商全面開戰

台中男開BMW自撞　上救護車才說：確診居隔中

更多熱門

相關新聞

女邀前男友到性愛小屋　血腥遊戲虐殺

女邀前男友到性愛小屋　血腥遊戲虐殺

美國麻薩諸塞州24歲女子恩萊特(Julia Enright)迷戀變態性愛遊戲，她傳訊邀約前男友布蘭登(Brandon Chicklis)到家中樹屋尋歡，然而其實是要滿足自己的嗜血慾望，殘忍把人殺害後棄屍高速公路旁。

愛兒火警嗆死　雙親質疑這兩人涉案結果曝

愛兒火警嗆死　雙親質疑這兩人涉案結果曝

遶境時莽男開槍1死1傷　判10年定讞

遶境時莽男開槍1死1傷　判10年定讞

夫遭酒駕男撞死　護理師孕妻悲控：家破人亡

夫遭酒駕男撞死　護理師孕妻悲控：家破人亡

被嗆「看三小」！　男雙刀砍死鄰居

被嗆「看三小」！　男雙刀砍死鄰居

關鍵字：

帽T殺手殺人隔離防疫回診

讀者迴響

熱門新聞

蛋撻迷放心了！肯德基新品牌曝光

發現廖芸交超商男友！廖老大嗆：敢睡我女兒

台AV男優2號參選者「21歲入珠17顆」！高顏值長相曝

政府再發六倍券？經長這樣回應

快訊／Netflix嗆爆快篩「發聲道歉了」！

失眠吞B群…他試1週驚呼：有差耶！她推3種人要晚上吃

3歲童染疫頭後仰　搶救60小時病逝

Jennie爆防彈少年團V「同車遊濟州島」！目擊照片曝

25歲女偶像MV突宣布「我要拍AV」！　下海原因曝光

醫師娘激戰183業務！　初見面就開房下場曝光

他戲弄獅子慘被咬！　剩「白骨」一根指節消失了

一堆確診！你有聚餐卻都快篩陰　醫揭原因

快訊／今本土+6萬6247例！　再增40人死亡

李芷婷跟男友直播吵架　怒抖渣男史「單身就玩3P」

3年前神預言今年10月送走疫情　白沙屯30年首燒王船

更多

最夯影音

更多
黃鐙輝大罵岳母萁媽亂買保險　全家遭匡列隔離「6人領60萬」急道歉

黃鐙輝大罵岳母萁媽亂買保險　全家遭匡列隔離「6人領60萬」急道歉
工作人員雙腳幫轉泳圈　獨特玩法滑水道更刺激

工作人員雙腳幫轉泳圈　獨特玩法滑水道更刺激

原住民岳父討60萬聘金！　越南婿求分期：從薪水扣

原住民岳父討60萬聘金！　越南婿求分期：從薪水扣

弟拿蒲公英飛奔找阿母　抵達後眉頭一皺全沒了？

弟拿蒲公英飛奔找阿母　抵達後眉頭一皺全沒了？

白沙屯媽祖三進三退禮　北港朝天宮萬人夾道

白沙屯媽祖三進三退禮　北港朝天宮萬人夾道

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面