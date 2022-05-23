帽T殺手在押求回診怕癌症復發　不想病死要看到共犯一起受罰

▲「帽T殺手」黃泳群（坐輪椅者）出庭認罪，聲稱希望回診確認癌症沒復發，不想這樣病死。（資料照／圖／記者陳雕文翻攝）

記者黃哲民／台北報導

「帽T殺手」黃泳群去年在新北市新店區，涉受託槍殺一名何姓咖啡商，被依殺人等罪嫌起訴，黃男到案被羈押禁見至今，先前出庭認罪表示：「我做錯事了！」台北地院今再度開庭審理，黃男求法官告訴台北看守所，准他到醫院回診查明癌症有無復發，他不想就這樣病死，希望「可以看到他們（共犯）跟我一樣受處罰」，他更想當面向何男家屬道歉。

法官表示須請律師向北所反映，了解是否受疫情影響，使戒護就醫變得不方便。經《ETtoday東森新媒體》求證，北所今表示黃男入所就被安排住進病舍觀察、持續在所內門診治療，尚無戒護就醫必要，若醫師評估所內醫療資源無法處理黃男病情，開轉診單讓黃男戒護就醫，所方一定配合，畢竟健康為重。

去年（2021年）11月22日清晨，何姓咖啡商剛送完小孩上學，買了早餐回新店區住處正要進入家門，遭穿著帽T的「勇仔」黃泳群近距離連開4槍倒地，何妻和女兒聽到聲響衝到門口，目睹至親倒臥血泊不治慘狀。

黃男經2次變裝、轉搭計程車等交通工具逃逸、並丟棄作案用槍彈，搭上預先買好票的班機逃往對岸福建廈門，一落地就被公安監控隔離在當地旅館防疫，去年12月被遣返回台、羈押禁見至今，台北地檢署今年（2022年）4月6日依殺人等罪嫌起訴黃男與陳憲民、張景欽2名共犯。

黃男在檢方移審法院的接押庭中，認罪並表示對何男家屬「很抱歉，我做錯事了！」北院今下午開庭審理，黃男仍表示：「我從頭到尾都承認犯罪！」辯護律師表示黃男因積欠賭債，才受共犯之託殺人，到案認罪並供出其他共犯供檢警追查，盼能從輕量刑。

黃男另央求法官通知北所讓他到醫院回診，聲稱開刀切除腫瘤後，醫師叮嚀5年內可能復發，所以每3個月要回診檢查一次，但他羈押後已錯過2次回診，上個月起連續拉肚子好幾天、每天腹瀉20幾次，他很擔心是不是腫瘤又長出來，不想就這樣病死，希望「可以看到他們（共犯）跟我一樣受處罰」，他更想當面跟被害人家屬道歉。

被黃男供出的同案被告陳憲民、張景欽，至今都在押，今出庭仍矢口否認犯罪，陳憲民辯稱案發前1、2年就介紹黃男與張男認識，不可能預知後來會發生殺人案，他也沒陪黃男跟張男去墾丁某墓園試槍，他受託轉交20萬元給黃男家屬，不曉得這是安家費。

張男強調：「（事情）不是我做的！」更當庭宣稱有些口供是警方逼他照著說的，警方威脅他若不配合，就要「弄死我老婆、把我小孩送去社會局」。法官一聽不得了，必須先查明張男的警詢內容有無遭刑求逼供。

辯護律師表示，因受疫情影響，加上張男被警方借提到高雄辦案，律見時間不夠，對於張男所稱遭警方脅迫一事，會盡快跟張男溝通了解，法官諭知下月（6月）20日再度開庭，要釐清張男的警詢內容有無受到不正取供。