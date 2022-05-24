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到大馬歌手住處張貼「吸毒欠債」傳單　楊實秋兒遭判刑2月

▲▼楊澤祖。（圖／記者黃宥寧攝）

▲台北市前議員楊實秋之子楊澤祖與大馬歌手丘沁偉合作撕破臉，楊公開丘個資、丘又辱罵楊雙雙被起訴。（資料圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

台北市前議員楊實秋之子楊澤祖，與馬來西亞有「暖聲熊男」之稱的歌手丘沁偉因合作網站撕破臉，楊涉嫌製作傳單：「此人丘沁偉有吸毒前科、曾被勒戒。並惡意欠債」記載住址並張貼在丘住處大樓牆面及後門。士林地院審結，依非公務機關非法利用個人資料罪，判處楊澤祖有期徒刑2月，可易科罰金。

楊澤祖2020年11月28日晚間跑到丘沁偉社區，並在大樓牆面及後門處張貼「此人丘沁偉居住在○○○○樓X號。有吸毒前科、曾被勒戒。並惡意欠債多達二十餘人，其他被害人稱丘男服用治療愛滋藥物，極有可能意圖散布...試想您的孩子、愛人，請保護他們的安危」，並附丘的新聞照片，丘沁偉於同日23時許發覺，立刻報警處理。

楊澤祖被依法起訴後，去年10月赴法院開庭，在庭上向法官表示他稱製作傳單寫上「吸毒犯罪紀錄」是事實，因丘沁偉於前年因吸毒被勒戒，傳單上寫的話都是新聞內容，沒有虛偽陳述，自己沒有加油添醋，更提及，當時他遭丘誘騙吸毒，他做傳單也是想提醒丘的鄰居要注意，有這樣的「惡鄰居」。

▼楊澤祖去年12月更上門抓被通緝的丘沁偉。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼ 丘沁偉楊澤祖 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

至於違反個人資料保護法，他不滿的說「非常可笑」，丘沁偉前年吸毒，應該要回馬來西亞，卻非法滯台，更怒批丘「根本沒資格站在中華民國這塊土地上」；也指出丘的租屋處承租人不是他，而是他的胡姓男友人，哪來的違反個人資料保護法？

法官審酌楊澤祖因與丘產生糾葛，竟不思循理性方式解決紛爭，擅自在公開場合對外指摘貶損丘名譽，貿然使用丘個人資料，導致丘個人資料遭洩漏，受有精神上痛苦，考量坦承犯行，態度尚佳，迄今未能與丘沁偉達成和解或獲諒解，楊目前具有研究所就學中教育程度，依依非公務機關非法利用個人資料罪，判處有期徒刑2月，可易科罰金2萬元。

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