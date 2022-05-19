拿遊戲角色誘少女拍露奶照　加碼逼傳「自慰影片」法律系宅宅栽了

▲王姓男大生玩線上遊戲認識17歲少女，竟用可獲得遊戲角色為由誘少女拍裸照。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者黃宥寧／台北報導

就讀法律系王姓男大生，玩線上遊戲《傳說對決》結識16歲少女小潔（化名），以「遊戲角色」為餌，誘小潔自拍裸露胸部照片供觀看並透過IG存檔。食髓知味的王男，再次要求拍裸照遭拒後，竟恐嚇「傳自慰揉奶影片來就放過妳」，小潔不甘遭威脅，決定報警。士林地院依兒童及少年性剝削防制條例判有期徒刑2年，緩刑4年。

判決指出，王男去年8月18日凌晨用IG與小潔聯絡，勸誘小潔拍露胸部照給他看，就可以獲得遊戲角色，小潔為了想要遊戲角色，在住家以手機自拍露胸部照2張，以IG傳給王男。

王男食髓知味後，再次要小潔拍攝裸露私密部位影片給他觀覽，小潔覺得不妥因此拒絕，豈料王男竟向少女恫稱「不依要求拍攝影片，就把露胸部照傳給妳朋友看」，小潔因心生畏懼，立刻將王男帳號封鎖。

遭封鎖後的王男惱羞成怒，竟將小潔裸露胸部照，透過IG傳給小潔同學，並傳送：「她愛回不回的我很賭爛」、「她不回叫她等著看好戲囉」、「跟我來一發差不多」、「叫她拍來ㄅ」、「現在馬上明早免談」等訊息，同學看到後立刻轉貼訊息給小潔。

▲少女為了遊戲角色竟遭誘拍攝裸露照。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

小潔害怕並用另一個IG帳號和王男聯繫，王男竟又恐嚇：「叫妳出來幹一炮也不行」、「自慰揉奶影片來就放過妳」等訊息，小潔不甘遭威脅，決定報警處理。

法官審酌王男明知小潔年紀尚輕，心智發育尚未健全，卻為一逞私慾，以引誘方式，拍攝裸露特定隱私部位照，更以散布猥褻照手段，脅迫少女再次拍攝裸露照，造成莫大心理恐懼，嚴重侵害小潔對於性與身體自主決定權。

士林地院考量王男坦承犯行，也與小潔法定代理人達成調解賠償完畢，而照片僅2張、傳送對象僅1人，無前科，依引誘使少年製造猥褻行為之電子訊號罪，處有期徒刑1年8月；又犯以脅迫使少年製造猥褻行為之電子訊號未遂罪，處有期徒刑1年10月、應執行有期徒刑2年，緩刑4年，緩刑期間付保護管束，並向指定政府機關或其他符合公益目的機構或團體，提供100小時義務勞務。