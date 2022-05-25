大陸外交部緊急約見日本公使　抗議美日峰會「錯誤言行」

▲日本首相岸田文雄與美國總統拜登舉行美日高峰會。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄭思楠／綜合報導

針對近期的日美領袖峰會以及美日印澳「四方安全對話」，大陸外交部24日晚間緊急約見日本駐北京公使，表達強烈不滿。

據大陸外交部官網訊息，大陸外交部亞洲司司長劉勁松24日晚間緊急約見志水史雄，「就日方在日美領袖峰會、日美聯合聲明及美日印澳『四方安全對話』峰會涉華消極、錯誤言行提出嚴正交涉，表達強烈不滿和嚴重關切。」

美國總統拜登（Joe Biden）23日與日本首相岸田文雄在東京會談。會後的記者會上，有關中國，岸田文雄表示，「日本關注最近中國海軍活動及中俄共同軍事演習等動向的同時，強烈反對在東海與南海藉由武力片面改變現狀的嘗試。」

針對台灣議題，岸田文雄說，台灣海峽和平與穩定的重要性是國際社會和平與繁榮不可或缺要素，促和平解決兩岸問題。他還說，對因應包括人權問題在內等與中國有關的各項課題，他和拜登也同意日美將緊密進行合作。

會後的美日聯合聲明對於台灣議題，重申台灣海峽和平與穩定的重要性是國際社會和平與繁榮不可或缺要素。拜登與岸田文雄一致認為，要合作加強為維持區域的和平與穩定的「嚇阻力」，「強烈反對在東海有任何試圖片面改變現狀的作為。」

另外，美日印澳「四方安全對話」峰會24日在東京舉行，會後發表聯合聲明指出，強烈反對改變現狀或升高地區緊張的任何威壓式、片面式行動，內容被視為劍指中國。