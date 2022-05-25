「劍指中國」IPEF啟動！楊永明：無實質內容、短期難有成效

▲印太經濟架構啟動。（圖／達志影像／美聯社）



記者周依儒／綜合報導

美國總統拜登本月23日在東京正式公布「印太經濟架構」（IPEF），儘管首輪並未納入台灣，但仍引發國內關注。對此，台大政治系教授楊永明也在Podcast節目《Wow世界熱鬧什麼？》中分析目前拜登政府提出的IPEF四大框架，並直言這份架構可能「短期內難以達成成效」。

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根據拜登23日指出，IPEF將包含四大支柱，分別為「公平有韌性的貿易」、「強化供應鏈安全」、「基礎建設、脫碳」、「稅收、反貪腐」。楊永明分析，貿易針對的就是勞工環境，可能所有參與IPEF的國家都要遵循一個統一的勞工標準，但各國經濟體系大小都不同，不可能全部使用同一份規範，所謂「高公平、高標準、有拘束力的規則」，就是要寫給美國國內看的。

▲拜登日前親訪日本，同時宣布啟動IPEF。日本首相岸田文雄、印度總理莫迪也一同參與會議。（圖／達志影像／美聯社）



而其中最重要的屬「供應鏈安全」，避免供應鏈受到塞港等外力，或非供應鏈參與國家、企業影響，來維持美國高科技供應鏈的安全；而IPEF若建立一個新標準，或許各參與國就能簡化美國科技產品出口的「實體清單」管制程序，也明顯會對中國產生威脅。

不過，楊永明表示，IPEF還沒有確切的實質內容，但針對目前公佈的大框架來看，短期內可能難以達到成效，第一是因為範圍廣泛、議題複雜，但卻尚未看到降關稅、簡化貿易程序、投資保障等經濟誘因；第二是內容涉略到各國需讓渡部分主權，不僅會造成參與國國內調整需內政，各國不一定會同意；第三，中國已是東南亞、日韓最大貿易夥伴，加入IPEF是否等於經濟選邊站？特別是在全球產業分工、亞洲供應鏈都已成熟的情況下，特別是以中國為主的製造消費形成的供應鏈、群聚效應，倘若現在突然強加一個新規則，很有可能會造成混亂。

▲IPEF目前沒有具體內容，台灣也未被納入首輪名單中。（圖／達志影像／美聯社）



楊永明總結，IPEF不是傳統的多邊貿易協定，並非用來取代先前美國退出的CPTPP，也並非要取代現在由中國主導的RCEP，而是有點像是「地緣政治俱樂部」的概念；至於台灣被納入？他也說，台灣若加入，IPEF的抗中戰略就會太明顯，可能造成其他國家不願選邊站的情況，因此短時間內不會這麼快被納入。

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