拜登呼籲通過「常識性涉槍械法律」　有效降低大規模槍擊案發生

記者林彥臣/綜合報導

美國總統拜登對德州槍擊案,做出會新的呼籲表示,希望通過「常識性涉槍械法律」,將會有效降低大規模槍擊案的發生,反而因為過時的法律,大規模槍擊案發生的情況則是3倍。

拜登在推特發文指出,我們都知道「常識性涉槍械法律」不能阻止每一場悲劇,但我們知道,它們會有效並產生積極的影響。

拜登說,當我們通過攻擊性武器禁令時,大規模槍擊案的發生率減少了,當法律已經過時,大規模槍擊案發生的情況則是3倍。

We know common sense gun laws can’t and won’t prevent every tragedy. But we know they work and have a positive impact.



When we passed the assault weapons ban — mass shootings went down.



When the law expired — mass shootings tripled.