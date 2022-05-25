拜登呼籲通過「常識性涉槍械法律」　有效降低大規模槍擊案發生

▲拜登。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

美國總統拜登對德州槍擊案，做出會新的呼籲表示，希望通過「常識性涉槍械法律」，將會有效降低大規模槍擊案的發生，反而因為過時的法律，大規模槍擊案發生的情況則是3倍。

拜登在推特發文指出，我們都知道「常識性涉槍械法律」不能阻止每一場悲劇，但我們知道，它們會有效並產生積極的影響。

拜登說，當我們通過攻擊性武器禁令時，大規模槍擊案的發生率減少了，當法律已經過時，大規模槍擊案發生的情況則是3倍。

We know common sense gun laws can’t and won’t prevent every tragedy. But we know they work and have a positive impact.



When we passed the assault weapons ban — mass shootings went down.



When the law expired — mass shootings tripled. — President Biden (@POTUS) May 25, 2022

拜登24日剛返回白宮發表全國談話還強調，「一個18歲的孩子可以走進一家賣槍支的商店，買2支攻擊性武器的想法是錯誤的。以上帝的名義，除了殺人，你還需要攻擊性武器來幹嘛？」

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