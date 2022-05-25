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德州18歲槍手身份曝光！　疑先殺阿嬤再闖校園屠殺15師生

▲▼德州爆發槍擊案 。（圖／達志影像／美聯社）

▲各方執法人員包括FBI也已抵達現場 。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

德州烏佛德（Uvalde）羅伯（Robb）小學爆發槍擊案，造成14名學生和1名教師身亡。州長阿博特（Greg Abbott）在與媒體簡報時指出，18歲槍手拉莫斯（Salvador Ramos）為當地居民，並疑似在闖入校園行兇前，先在家中開槍殺死自己的祖母。

綜合外電報導，阿博特指出拉莫斯是烏佛德高中的學生，他當天上午涉嫌先在家中殺死自己的祖母後，驅車開往羅伯（Robb）小學，之後拋棄車輛徒步進入校園，攜帶的槍枝有一把手槍，可能還有一把步槍。警方在中午12點17分接獲報案，校方在下午2點通知家長，14名和1名教師學童死亡，該區域2所醫院表示，有數名傷者被送院治療，包括成人和學生。

▼警力護送學童上校車。（圖／路透）

▲▼德州爆發槍擊案。（圖／路透）

▲德州爆發槍擊案 。（圖／達志影像／美聯社）

▲警方已將校區封鎖。（圖／達志影像／美聯社）

報導此前指出一名40多歲男性受傷送院；聖安東尼奧大學醫院另外指出，該院接收了2名槍擊事件的傷者，其中一人是66歲的婦人，受傷情況嚴重，另一人則為學童，但因情況緊急目前尚未有細節公布；聖安東尼奧兒童醫院也表示他們已收治數名受傷學童。此外還有2名警員在與拉莫斯駁火過程中受傷。

該區所有活動包括校園活動、課後節目和所有公開活動都已取消。雖然目前傷亡數字尚未明確，但「abc News」引述烏佛德市長麥克拉分林（Don McLaughlin）指出，「情況非常嚴重」，市長辦公室也正積極聯絡家長們，分享進一步資訊。

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