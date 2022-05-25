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秦楊又被控「欠700萬跑路」　債主PO網公審：人不要臉天下無敵

記者黃翊婷／綜合報導

以《台灣霹靂火》劉文聰一角爆紅的藝人秦楊（本名莊政博），曾從政參選高雄市議員落選，卻被爆出涉及詐欺、酒駕肇事，一度窮到連律師費都付不出來。一名沈姓網友昨日（24日）在臉書PO文聲稱，秦楊欠他700萬元，名下卻沒有任何可執行的財產，讓他求償無門。

▲▼專訪／「一枝番仔火」秦楊。（圖／記者張一中攝）

▲秦楊近年轉投資餐廳，忙於事業。（圖／ETtoday資料照）

沈姓網友在臉書「爆料公社」發文指控，相較於近期藝人澎恰恰勇於面對債務的精神，讓他不經感慨某位莊姓台灣知名本土劇男演員兼歌手，「劇中招牌句『一桶汽油，一枝火柴』那位」，欠了他700萬元就跑路，名下也無任何可執行的財產，總是擺出一副「要錢沒有，爛命一條」的態度，「充分體現了『人不要臉，天下無敵』這句話，歡迎莊姓藝人或經紀人來當面對質。」

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沈姓網友還附上台北地院2015年的民事判決書，暗示秦楊至今仍未還錢；他還在留言區中提到，700萬對他來說只是小錢，但看到欠錢的人站在面前還穿金戴銀，卻不能拿過來，實在感到很氣憤，因此決定PO網讓大家公審。

秦楊在《霹靂火》中飾演反派劉文聰走紅，當時名聲家喻戶曉非常旺。（圖／翻攝自YouTube）

▼▲沈姓網友點名秦楊欠錢不還。（圖／翻攝自YouTube、臉書爆料公社）

藝人秦楊欠債700萬的事又被債主PO網公審。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

不過，網友們看完文章大多抱持保留態度，並留言表示，「他的負面消息真不少」、「不過就700（萬）？既然不過就700（萬）就算了啊」、「好懷念霹靂火」、「必須追一波」、「讓我們看下去」、「我有個朋友也這樣說！欠錢還吃香喝辣」。

其實關於秦楊被控積欠700萬債務一事，2020年就曾在臉書「爆料公社」引發討論，當時秦楊的經紀人回應，「完全沒有這件事，他還在做關懷列車啊，沒有跑路，工作和經濟狀況一切正常」，並否認欠債700萬。如今這件事又被拿出來討論，秦楊方面則尚未做出回應。

▼沈姓網友公開判決書內容。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

藝人秦楊欠債700萬的事又被債主PO網公審。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

藝人秦楊欠債700萬的事又被債主PO網公審。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

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