開死亡證明「法醫稱疫情要收7500」他氣炸　網點1關鍵：恐誤會了

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃品臻／綜合報導

一名網友發文抱怨，近日奶奶在家中自然死亡，請法醫來開立死亡證明，沒想到法醫卻告知因為疫情關係，需多做一個PCR檢測，收費要「6500元起跳」，連一旁的禮儀師都感到驚訝，讓他氣炸，不過有網友對此指出，開立死亡證明的應該不是官方的法醫，而是私人診所的醫師。

這位網友在臉書社團「爆料公社」發文抱怨，奶奶高壽在家辭世，向警察通報後，請了法醫到家中開立死亡證明，在簡單的檢查後，法醫開口總費用是7500元，一旁的禮儀師聽到這個數字也很訝異，因為一般費用大概落在3000～4000元左右，便與法醫開啟了一段「攻防戰」，法醫後來表示，「因為『疫情關係』，醫院規定就是要收『6500（元）起跳』，因為要多做一個PCR檢測，加上開到25張，所以酌收一點手續費」。

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▲原PO家人請來的禮儀師針對價錢，與法醫理論。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

禮儀師對此相當不解，與法醫爭論了一段時間，最終以5000元的價格，加上原PO父母多給的1000元，讓法醫接受並離開。但原PO對此仍是氣炸了，質疑「這有道理嗎？」

貼文曝光後，不少網友留言痛批，「賺往生者錢還這樣誇張，一定不會有好下場」、「賺這種錢還理所當然的態度好過分喔」、「有點誇張欸」、「聽敘述法醫想凹你們的感覺」、「這種錢賺的下去？良心在哪？」「這種錢也亂亂漲，真的無法無天的社會亂象」。

不過也有網友指出，有可能是原PO誤會這位「法醫」的身分了，「一.法醫只有地檢署才有；二.地檢署法醫相驗是免費的；三.幫奶奶相驗的人不是法醫，因為奶奶在家中是自然往生，屬於行政相驗，只要具有醫師資格的人都可相驗」、「這個不是法醫，法醫是地檢署依相關事件才有請法醫驗屍，那是免費的」、「行政相驗開立死亡證明書，醫生為之（衛生所醫師、開業醫師）；司法相驗開立相驗屍體證明書，公職法醫師為之（各地地方法院檢察署）」、「我想家屬應該誤會了吧，正常法醫只有通報刑事相驗才會出來驗屍，而刑事相驗的不用費用，需要費用的都是合格醫師或是私人醫師才需要費用，你們請私人醫師來開立死亡證明，當然要費用，我覺得法醫跟私人醫師的部分，你要說清楚，不要混淆」。

還有網友找出台北市政府衛生局「在宅病故驗屍（行政相驗）服務」費用的資訊，台北市西醫醫院診所到宅進行行政相驗，需由喪家負擔新台幣2000～6500元（交通費另計）。

▲有網友搜出自然死亡請行政相驗的相關規費。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）