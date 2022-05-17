買防疫險「有隔離通知書就賠」　2理由逆轉！他傻眼了

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者張菱育攝）

記者周亭瑋／綜合報導

最近防疫險爭議持續擴大，引發巨大民怨，一名網友昨發文怒指，當初買保險時，強調「只要有隔離通知」就理賠；怎料，承辦人員如今回覆2種情況，表示就算有紙本隔離書也不予理賠。

網友昨日在爆料公社點名保險公司，發文直指「X安產險，買的時候，說有隔離通知就理賠，有隔離通知書的時候，就說沒有理賠。」

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他表示，家中孩子因同班同學確診被匡列隔離，父母怎因孩童未滿12歲，生活無法自理，於是請防疫假在家照顧，但收到隔離通知書後，卻得不到賠償。

業務指出，他們這家的情況屬於間接性的隔離，並不是直接性隔離，「陪同隔離，不予理賠，金管會也說，自願隔離，不予理賠。」

▲原po貼出隔離通知書。（圖／翻攝自爆料公社）

這番話讓他錯愕不已，「就算有紙本隔離書，簡訊通知，衛生所蓋章也不予理賠，但賣保單的時候明明強調，有隔離通知書就賠，現在拿到了也如同廢紙，玩文字遊戲，規則自訂，說變就變，真是傻眼貓咪。」

另外，原po也貼出隔離通知單證明，從畫面中可見，小孩是從5月7日到5月9日，要進行為期3天的居家隔離。

對此，網友們紛紛回應，「先看保單條款，以上面明列理賠的項目為準」、「保戶確診才有賠吧，之前從寬匡列，一個人確診就匡一堆人居隔，保險公司又不是吃素的，想也知道不可能連匡列也賠」、「感謝您又為了台灣房價股市貢獻了一份力」、「94不賠」、「可是我今天打電話去泰安詢問！他說陪同隔離有理賠耶！會不會到時候又沒有」。

不過，內行細看後糾正，表示「這個是賠接觸確診者，需要被隔離，尚未染疫的保戶要賠隔離險，但是照顧的家屬，就不在範圍內。」

但也有網友質疑，「不懂保險契約條文成立後可以一直改？還是因為那一段文字？可以讓保險公司這樣拒賠。」

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