東區霸王餐姐1個月狂吃8次　帳單曝光引眾怒：專挑貴的吃

記者黃翊婷／綜合報導

一名餐廳老闆在臉書PO文感嘆，台北東區有一名專吃霸王餐的女子，一個月就吃了8次，14日他出去外送時，不知情的員工接待了霸王餐姐，對方吃飽就開始擺爛，就是看準店家不會願意花時間跟她耗，附近許多商家都氣到牙癢癢的，連警察都知道她是累犯，已經好幾年都這樣了，實在忍無可忍，這才決定PO出來提醒大家小心。

▲原PO氣到公布霸王餐姐耍賴的樣子。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社，下同）

原PO在臉書「爆料公社」的文章中提到，14日下午出去外送，鼎鼎大名的霸王餐姐剛好來到店裡，員工不知情就讓她入座，一口氣點了頂級牛小排、烏龍麵、鮮蚵、蝦餃、海鮮盤，總計3178元，吃完就擺出一副「我吃飽了但我沒錢」的姿態，就算揚言要報警，也是一臉「要叫警察來也可以，反正我不差你這一間餐廳報警」的樣子。

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▲霸王餐姐在原PO的店裡白白吃了3178元。

原PO無奈地說，霸王餐姐就是看準店家沒有多餘的時間跟她耗，才會這樣擺爛，警察都知道她是累犯，據說連知名連鎖餐廳也遭殃，一個月內就在東區吃了8次霸王餐，讓附近商家氣得牙癢癢的，「警察說要處理也可以，到警局做筆錄報案，然後在過冗長的時間出庭審判，嫌犯被判刑入監，幾天就又出來了」，由於實在是忍無可忍了，這才決定公布霸王餐姐的照片，提醒所有台北市的餐廳老闆們小心。

▲原PO臉書全文。

文章公開之後，網友們也紛紛留言表示誇張，還有人細看帳單明細，發現霸王餐姐很懂吃，都專挑貴的品項，「很識吃，知道這間店要嘗鮮」、「這人太誇張，還專挑貴的吃」、「她也吃太好了吧，建議改成先收費再給餐，這樣應該可以預防這種人」、「建議照樣提出告訴，累積久了，會加重判刑的！別理會警察，照樣要求受理辦案，記得隨身錄音帶著錄，哪個警察擋就順便提告瀆職」。

大安警分局敦化南路派出所所長柯人傑也在留言處回應，請原PO到敦南派出所報案，一切會依法偵辦，「本分局呼籲店家遇消費不付錢時，勿姑息隱忍，可勇於報警提告處理。用餐不付錢，涉犯刑法詐欺罪，切勿以身試法。」

▼敦化南路派出所所長留言請原PO報案。