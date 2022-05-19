　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

大嫂是「老公前女友」！示好揪她聊一句…人妻驚：兩人還有聯絡？

人妻發現自己的大嫂居然是老公前女友，內心感到崩潰。（圖／示意圖，翻攝自pixabay）

▲人妻發現自己的大嫂居然是老公前女友，內心感到崩潰。（圖／示意圖，翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

這種大嫂算是人妻公敵嗎？一名已婚女網友上網抱怨，結婚後才偶然發現，婆家的大嫂，原來過去身分是自己老公的前女友。本來這名人妻網友因為覺得彆扭，每次回婆家都盡量不去搭理大嫂，但這位身為「老公前女友」的大嫂，很愛找她聊天，還突然探問她「丈夫調職後薪水有升高嗎？」讓她驚覺這麼隱私的事情大嫂竟然會知道，懷疑老公與對方還有聯繫，儘管另一半解釋，是兩人共同朋友說的，但人妻已心有芥蒂，對這段婚姻感到崩潰。

一名已婚女網友在臉書「爆料公社－匿名公社」上發文，表示自己是在結婚後，才從親戚口中得知，原來婆家的大嫂，過去是丈夫的前女友，與丈夫分手後，才與大哥認識、結婚。當知道這個消息後，原PO因為無法接受，每次家庭聚餐時，內心都會覺得很不自在，自然也不會想搭理大嫂講話。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO表示，這位「前女友大嫂」總是有意無意的，很愛找她聊天，某次大嫂還詢問原PO，「丈夫調職後，薪水有比較高嗎？」讓她驚覺不對勁，因為她跟老公，從來沒對婆家人提過丈夫調職的事，但大嫂居然會知道，她便懷疑丈夫與大嫂，這對「昔日戀人」私下還有聯絡。但原PO氣憤找丈夫理論時，對方卻解釋，應該是共同朋友說的，且拒絕老婆察看手機對話紀錄，讓她上網討公道問網友：「我哭了整天，他也覺得我在無理取鬧不理我，我該相信他嗎？真的是我剛懷孕，所以疑心病太重嗎？」

網友們看到這名人妻的遭遇紛紛留言：「手機不給看就是有鬼，結案」、「老公不給看沒關係~找他大哥，禮尚往來一下」、「一定有鬼，都分手了還有聯絡，絕對有問題」。

延伸閱讀
明起水氣增多「雨神同行」連4天　周日起滯留鋒面徘迴…防劇烈天氣
通膨擔憂釀美股搭上「失速列車」　道瓊暴跌1164點、那指重挫4.73%
盤點／黃日華牽手40年愛妻陪抗癌「願折壽20年」換一命　難忍喪妻痛「曾躲廁所等死」

►草莓網開賣62元快篩試劑　一次可買百劑

ET快訊
猝死後確診激增　醫曝「有這些症狀」快打119
LINE三大新功能登場！　「按一鍵設定」更快找好友
不再免徵！電動車要收汽燃費了　時間點曝光
正妹喝茫搭計程車　睜眼驚見嘴裡含著「那根」抽動
更新IG超後悔！網見「1細節」喊眼睛痛：以前比較好看
意外暴雷「肯德基開蛋塔專賣店」　foodpanda回應了
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台塑企業捐贈雲縣10萬劑快篩　低收每戶5劑組最快明天領取

小滿過後轉好運！屬馬有意外之財、「這生肖」受愛神眷顧

不再免徵！電動車要收汽燃費了　時間點曝光

數位巨擘榨乾媒體收入　三大報廣告費衰退9成、人力銳減62%

大嫂是「老公前女友」！示好揪她聊一句…人妻驚：兩人還有聯絡？

靠意志力沒用！告別「拖延腦」第一步：更換口頭禪

快訊／南投國三生5／25會考後暫停實體課　畢典前全採線上教學

一不小心就掛掉？猝死後確診激增　醫曝「有這些症狀」快打119

意外暴雷「肯德基開蛋塔專賣店」！foodpanda回應了

玉蘭爆開茉莉綻放　台南山上花園水道博物館幽香迎賓

弟玩「鞦韆風火輪」頭超暈　連摔2次爬起又跌進草叢！

強尼戴普律師出招：妳根本不怕他對吧？　「想撕碎.吞噬你」安珀赫德恐怖情書曝光

趙小僑宣布懷孕！「典典寶寶」30週了　求子5年失敗4次「每天吃藥打針痛到哭」

丟丟妹被說不漂亮嗆「你才紅1年！」　廖老大再回「確實某水但那兩粒很大」

醫護快瘋掉！確診值班慘況曝　她怒嗆陳時中：每天講幹話

楊冪離婚4年「我桃花太旺擋不住」　「不怕對象看上錢」愛情觀超自信

王家梁桌上獨放別的女人照！　許維恩一看「不是我」...是朴敏英ＸＤ

失智阿公突送「50萬嫁妝」　屋主見大把真鈔嚇傻報警

貪心婦人買便當狂拿餐具　2疊碗2大把筷「賺到百元」

三寶媽拿1物帶孩練快篩　棉花棒整支進去萬人讚爆

台塑企業捐贈雲縣10萬劑快篩　低收每戶5劑組最快明天領取

小滿過後轉好運！屬馬有意外之財、「這生肖」受愛神眷顧

不再免徵！電動車要收汽燃費了　時間點曝光

數位巨擘榨乾媒體收入　三大報廣告費衰退9成、人力銳減62%

大嫂是「老公前女友」！示好揪她聊一句…人妻驚：兩人還有聯絡？

靠意志力沒用！告別「拖延腦」第一步：更換口頭禪

快訊／南投國三生5／25會考後暫停實體課　畢典前全採線上教學

一不小心就掛掉？猝死後確診激增　醫曝「有這些症狀」快打119

意外暴雷「肯德基開蛋塔專賣店」！foodpanda回應了

玉蘭爆開茉莉綻放　台南山上花園水道博物館幽香迎賓

國光女神認「該整的我全整了」！謊報只有C罩杯…一次說清楚整型真相

日專家建議戶外不用戴口罩！　學齡前兒童「恐影響發育」也免戴　

精品達人服刑「口腔癌半年變末期」　母泣：等不治才能保外就醫？

安珀赫德嗆「有罪才不敢看我」　強尼戴普無奈苦笑：就不想看啊！

駕駛座突冒出「棉花糖運將」轉頭放電！　露出跩笑撩妹：加賴嘛？

台塑企業捐贈雲縣10萬劑快篩　低收每戶5劑組最快明天領取

台股將步入熊市？證交稅收連4黑　財長曝主因

台東縣衛生局呼籲　請多利用防疫門診和兒科綠色通道

主人喊握手！二哈「眼神放空呆愣」慢慢伸出腳：我是誰我在哪

從未穿過女裝！藍心湄手把手改造「女排第一帥」阿非

生活熱門新聞

醫點名每天外出工作者　快做「這件事」

外科名醫確診　「我先跟大家道歉」

肯德基重大聲明！　「正式與蛋撻劃分界線」

肯德基切割蛋撻！他點開熊貓「見1幕」驚：被暴雷了

輔大網美曝光母女合照　PTT大歪樓熱議母顏值爆表

這6個星座「和你冷戰＝離分手不遠了」！

防疫理賠還車貸　網回答超一致

1縣市大雨！明起全台連下4天　冷空氣南下時間曝

12天破71萬　專家喊必做3件事：別當社會巨嬰

傳訊息「1習慣」暴露年紀！全場爆有感

楊繡惠「我們在一起了」惹毛白雲　PO照內幕曝光

宅神爆「Taiwan Can Help」登上紐報

G奶辣模「第一次被捅」40秒片流出　噴出黏液崩潰

快訊／07：52規模5.5地震　7縣市有感

更多熱門

相關新聞

一不小心就掛掉？醫曝「有這些症狀」快打119

一不小心就掛掉？醫曝「有這些症狀」快打119

桃園一名66歲楊姓男子到藥局排隊購買實名制快篩時，突然昏倒送醫後不治死亡，經後續PCR檢測結果為陽性、確診新冠肺炎，據了解，楊姓男子生前患有心臟病、攝護腺癌、糖尿病、痛風等。

28歲魯蛇桃花爆棚　豪砸13萬「腳踏兩條船」

28歲魯蛇桃花爆棚　豪砸13萬「腳踏兩條船」

鬼鬼爆4年情斷禾浩辰！《營業中》不見顏佑庭

鬼鬼爆4年情斷禾浩辰！《營業中》不見顏佑庭

水煮蛋放機車半個月！他打開車廂吐了：比死老鼠臭

水煮蛋放機車半個月！他打開車廂吐了：比死老鼠臭

尪吵架攤牌最愛前任！人妻「學弟突表白」想離

尪吵架攤牌最愛前任！人妻「學弟突表白」想離

關鍵字：

周刊王爆料公社匿名公社老公前女友是大嫂

讀者迴響

熱門新聞

醫點名每天外出工作者　快做「這件事」

iPhone 14 Pro Max搶先開箱　「驚嘆號鏡頭」曝

陪妻看婦產科被恭賀當爸！他驚被戴綠帽

外科名醫確診　「我先跟大家道歉」

丟丟妹被嫌「長得某水」　反嗆廖老大：你才紅1年！

隔壁阿姨喊「King Size床免費睡」　條件傻眼了

肯德基重大聲明！　「正式與蛋撻劃分界線」

肯德基切割蛋撻！他點開熊貓「見1幕」驚：被暴雷了

輔大網美曝光母女合照　PTT大歪樓熱議母顏值爆表

越跌越要買！　達人點名「4檔就算崩盤」抱著也睡得著

這6個星座「和你冷戰＝離分手不遠了」！

廖老大取消4.8萬大餐被拒！嗆餐廳2點：報警

防疫理賠還車貸　網回答超一致

1縣市大雨！明起全台連下4天　冷空氣南下時間曝

美艷人妻「出軌被抓姦」實錄　竟還反嗆綠帽夫

更多

最夯影音

更多
弟玩「鞦韆風火輪」頭超暈　連摔2次爬起又跌進草叢！

弟玩「鞦韆風火輪」頭超暈　連摔2次爬起又跌進草叢！
強尼戴普律師出招：妳根本不怕他對吧？　「想撕碎.吞噬你」安珀赫德恐怖情書曝光

強尼戴普律師出招：妳根本不怕他對吧？　「想撕碎.吞噬你」安珀赫德恐怖情書曝光

趙小僑宣布懷孕！「典典寶寶」30週了　求子5年失敗4次「每天吃藥打針痛到哭」

趙小僑宣布懷孕！「典典寶寶」30週了　求子5年失敗4次「每天吃藥打針痛到哭」

丟丟妹被說不漂亮嗆「你才紅1年！」　廖老大再回「確實某水但那兩粒很大」

丟丟妹被說不漂亮嗆「你才紅1年！」　廖老大再回「確實某水但那兩粒很大」

醫護快瘋掉！確診值班慘況曝　她怒嗆陳時中：每天講幹話

醫護快瘋掉！確診值班慘況曝　她怒嗆陳時中：每天講幹話

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面