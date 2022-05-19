大嫂是「老公前女友」！示好揪她聊一句…人妻驚：兩人還有聯絡？

▲人妻發現自己的大嫂居然是老公前女友，內心感到崩潰。（圖／示意圖，翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

這種大嫂算是人妻公敵嗎？一名已婚女網友上網抱怨，結婚後才偶然發現，婆家的大嫂，原來過去身分是自己老公的前女友。本來這名人妻網友因為覺得彆扭，每次回婆家都盡量不去搭理大嫂，但這位身為「老公前女友」的大嫂，很愛找她聊天，還突然探問她「丈夫調職後薪水有升高嗎？」讓她驚覺這麼隱私的事情大嫂竟然會知道，懷疑老公與對方還有聯繫，儘管另一半解釋，是兩人共同朋友說的，但人妻已心有芥蒂，對這段婚姻感到崩潰。

一名已婚女網友在臉書「爆料公社－匿名公社」上發文，表示自己是在結婚後，才從親戚口中得知，原來婆家的大嫂，過去是丈夫的前女友，與丈夫分手後，才與大哥認識、結婚。當知道這個消息後，原PO因為無法接受，每次家庭聚餐時，內心都會覺得很不自在，自然也不會想搭理大嫂講話。

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原PO表示，這位「前女友大嫂」總是有意無意的，很愛找她聊天，某次大嫂還詢問原PO，「丈夫調職後，薪水有比較高嗎？」讓她驚覺不對勁，因為她跟老公，從來沒對婆家人提過丈夫調職的事，但大嫂居然會知道，她便懷疑丈夫與大嫂，這對「昔日戀人」私下還有聯絡。但原PO氣憤找丈夫理論時，對方卻解釋，應該是共同朋友說的，且拒絕老婆察看手機對話紀錄，讓她上網討公道問網友：「我哭了整天，他也覺得我在無理取鬧不理我，我該相信他嗎？真的是我剛懷孕，所以疑心病太重嗎？」

網友們看到這名人妻的遭遇紛紛留言：「手機不給看就是有鬼，結案」、「老公不給看沒關係~找他大哥，禮尚往來一下」、「一定有鬼，都分手了還有聯絡，絕對有問題」。

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