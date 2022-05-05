捷運哪一站正妹最多？老司機點名「紅線1站」狂讚：還很敢穿

▲網友討論哪站的正妹多？（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

許多人都特別愛看漂亮的妹子，就有網友不禁好奇，以台北捷運來說，有哪些捷運站的正妹比例比較高呢？貼文一出，立刻引發網友討論，而被最多人點名的則是在紅線（淡水信義線）、綠線（松山新店線）上的中山站。

有網友在PTT的Gossiping板上，以「台北捷運哪一站的女生最可看」為題發文，提到台北捷運相當便利，其中有幾站的女乘客明顯比男乘客多，正妹的比例也相對較多，大家覺得出沒在哪一站的女生最漂亮？

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貼文曝光後，被最多人點名的就是中山站，「絕對是中山站」、「中山第一」、「中山站真的又嫩又敢穿」、「中山，香」、「中山、忠孝復興、101」、「中山，之前有搭訕過」。其中還有網友幽默回應，「還好中山站旁邊就是警察局」、「難怪中山旁邊有警察局」。

▲網友點名中山站。（圖／北捷提供）

此外，也有些網友表示，「動物園吧？看一堆男友帶穿超少辣妹」、「西門6號出口附近常常有高職妹練舞」、「市政府狂勝」、「台北車站或市政府」、「輔大，都很敢穿」、「淡水」、「小碧潭」。

本站曾報導《信義區第4！他上街統計「台北12區正妹指數」 網見第1名：懂穿搭》，先前有網友做趣味統計，他們團隊票選出最多正妹的行政區剛好是中山區，且中山站最多，「這裡的正妹不但會打扮又敢穿，絕對是我們大推的『男性版台北十大景點』當中一定要來朝聖的地方」，不過其結果僅以「團隊眼球」為準，未必客觀。