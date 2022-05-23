最多出口不是台北車站！北捷曝「讓人意外10點」　遺失物第1名是它

▲捷運是台北相當重要的通勤工具。（示意圖／記者季相儒攝）

記者施怡妏／綜合報導

近來網路上流行「關於我可能讓你很意外的point」，台北捷運也跟上這股潮流，分享「關於台北捷運可能讓你很意外的Point」，包括，北捷員工搭車是要付錢的、遺失物數量排行榜第一名是雨傘，幽默又實用的小秘密引起網友討論，「我掉了至少10把傘在車廂內」、「還以為員工搭捷運都不用錢」。

台北捷運Metro Taipei在臉書粉專發文，分享10個關於北捷的小秘密：

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1.捷運公司不是捷運局，捷運局是行政機關、捷運公司是營運單位。

2.悠遊卡的發行是悠遊卡公司，不是台北捷運喔。

3.捷運員工搭捷運也要付錢啦！

4.兒童新樂園、貓空纜車和台北小巨蛋，都是台北市政府委託北捷經營的喔。

5.板南線的英文真的不是Banana line。

6.捷運北投會館其實不專屬於員工，一般旅客也可以使用，有健身房、籃球場等運動設施。

7.捷運族遺失物數量排行榜第1名是雨傘。

8.北捷不只開捷運也有賣咖啡，現在還有MetroShop生活捷運站，讓你買到手軟！

9.最多出口的車站是民權西路站，共有10個出口。

10.台北市內的台鐵車站中唯一沒有與捷運共構的車站是萬華車站。

▲捷運員工搭捷運並沒有員工價。（示意圖／記者屠惠剛攝）

貼文一出，隨即引起網友們討論，「乾脆車體改黃色香蕉，辨識度高」、「其實真要寫的話應該寫不完，太多讓我意外的事了」、「所以搭捷運沒有員工價」、「台北車站其實是迷宮」、「真的很常被問，捷運員工搭捷運是不是免費」、「Banana line，我笑了」。

其中一點提到「遺失物第一名是雨傘」，許多網友笑稱「實至名歸」，「第七點應該是相當合理」、「我在捷運上掉了大概10支雨傘」、「小孩上學掉了好幾次雨傘在綠線，沒有一次找回來」、「可以開發台北捷運意象的雨傘，遺失了可以再利用」。北捷也在留言中回應，「可以多利用台北捷運go app的失物招領服務找回唷～」