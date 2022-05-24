新店碧潭堰突出現「密密麻麻」毛蟹大軍　專家：水質超讚！

▲新店溪潭堰近日首度觀測到毛蟹蹤跡。（下圖同／水利局提供）

記者陳以昇、戴上容／新北報導

2015年蘇迪勒颱風破壞新店碧潭堰結構，市府去年8月開始著手修復工程，預計今年12月完工，工程成功復育碧潭堰生態，近日有民眾觀測到密密麻麻的小毛蟹攀在碧潭堰上，水利局及專家解釋，這代表顯示水質良好，碧潭堰重現生命搖籃的河川復育力。

新北市新店區碧潭大橋下方碧潭堰過去年久失修，2015年蘇迪勒颱風侵襲後，壩體毀損及掏空情況更加惡化，危及碧潭大橋橋墩結構及沿岸居民生命財產安全，水利局去年8月起進行堰體改善及環境營造工程，打造富有人文及生態的休閒景點，工程也獲「2021 國家卓越建設獎」最佳規劃設計類優質獎。

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近日，民眾首度觀測到毛蟹蹤跡，密密麻麻的小毛蟹讓現場施工人員手足無措，生態專家、清華大學生命科學系教授曾晴賢勘查指出，毛蟹是在淡水、海水交界處出生，經由淡水河感潮段，逆流而上至新店溪成長，這也反應淡水河及新店溪已逐漸改善水環境。

曾晴賢說，毛蟹於淡水海水交界降海產卵，約兩周孵化後先於海水生活，直到長至幼蟹後便開始尋找河口，在淡水河感潮河段成長半年，再藉由4、5月雨水較多，河水溪流水源充沛時，便會逆流而上，溯游至上游新店溪成長至成蟹，再回到海裡產卵，完成生命傳遞與物種延續的傳承。

面對毛蟹復育有成，工程及生態團隊將加把勁幫毛蟹，他們決定利用工地麻繩，從小毛蟹聚集的角落沿著墩柱的側壁拉過堰頂的圍堰，打造一條攀爬通道，此外，水利局補充，新店溪碧潭香魚復育觀察廊道也將於明年4月完工，對整體生態有重要意義。