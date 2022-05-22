國中會考兩天共295件違規　「這類違規最多」佔36％

▲國中會考今天中午正式落幕，兩天總計有295件違規。（圖／教育部提供，照片人物與本事件無關）

記者許敏溶／台北報導

為期兩天的國中教育會考在今（22日）中午落幕，根據教育部今晚公布統計資料，兩天總計有295件違規，包括一般違規行為277件，一般舞弊或嚴重違規行為18件，一般違規以「提前或逾時作答」最多共107件，佔全部違規36％，而嚴重違規則包括故意損壞題本或提前離開試場等類型。

今年國中會考共19萬9318人（含大陸試場）報考，根據教育部統計，今年缺考率在1.40%（社會科）到1.85%（u英聽），缺考人數最多也是英聽的3614人，其中又以台北市838人缺考最多，其次為新北市835人。

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▲國中會考今天中午落幕，兩天會考總計有295件違規。（圖／教育部提供，照片人物與本事件無關）

根據教育部今晚公布統計資料，兩天會考總計有295件違規，包括一般違規行為277件，一般舞弊或嚴重違規行為18件，一般違規中，以「提前或逾時作答」107件最多，佔全部違規36％，其次為「隨身放置非應試用品」約66件，佔22％。

至於一般舞弊或嚴重違規行為則共18件，違規樣態包括提前翻開試題本、故意損毀試題本作標記，以及考試提前離場經制止後仍強行出場。

不過，教育部表示，依照國中教育會考相關規定，違規事件先由監試委員就現場情況進行記錄，並經各該考區試務會討論確定後，再送全國試務會召開全國違規事項處理會議討論核定。