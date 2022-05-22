快訊／本土生確診總數首破13萬！單日+4303　全台2556所園校停課

▲今天本土新增4303例確診，總數突破13萬例，圖為之前校園清消 。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者許敏溶／台北報導

本土新冠肺炎疫情持續延燒全台，根據教育部今（22日）傍晚公布最新統計資料，截至今天16時為止，校園新增4305人確診，除2人為境外生，其餘4303全都是本土學生，本土生累計確診總數超過13.3萬人，其中光是國小學生就有近4.5萬人確診；另因疫情關係，全台22縣市、2556所園校停課，較昨天增加26所園校。

根據教育部統計，從今年元旦到今天為止，校園確診數為13萬3632人，較昨天新增4305例，其中2例為境外生，其餘全部都是本土學生，也讓本土生確診總數來到13萬3046例，而本土生新增4303例確診，比昨天單日新增5128例少了800多例，為近期少見連續兩天單日確診數連續下滑狀況。

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▲今天本土新增4303例，累計總數超過13萬例。（圖／教育部提供）

而在今天本土新增4303例當中，包括大專校院新增874例、高中717例、國中421例、小學生1551例、幼兒園740例，其中國小則在之前連續7天單日新增超過2千例後，從昨天起連續兩天單日新增低於2千例；境外生今天新增2案，累計確診總數維持586例。

此外，疫情延燒也讓學校紛紛停課因應，根據教育部統計，截至今天下午3時為止，全台22縣市、2556所園校採取全校或部分班級停課（含線上教學），較昨天增加26所園校。

若進一部細分，教育部表示，今天共有392所園校採「全校」暫停實體課程，包含幼兒園146所、國小103校、國中 27校、高級中等學校26校、大專校院90校；另有2164所園校採「部分班級」暫停實體課程，包含幼兒園736所、國小 985校、國中240校、高級中等學校 174校、大專校院29校。

