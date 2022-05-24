30歲繼子賴在家！月入8萬不肯花　她「伺候三餐」崩潰：要照顧多久

▲原PO每天都要照顧30歲繼子的生活起居，覺得相當崩潰。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者朱祖儀／綜合報導

因為疫情緣故，不少人必須居家上班。近日一名女網友就抱怨，她的30歲繼子近來也開始在家工作，卻意外讓她工作量增加，因為她原本只需要準備早晚餐，現在卻連午餐都要伺候對方。不僅如此，對方明明月入8萬多元卻都捨不得花，都在吃她和老公的退休老本，讓她不禁痛罵「只享受不付出」。

「好煩，真的好煩！」一名人妻在臉書「靠北婚姻2.0」發文表示，以往她只要準備早晚餐，午餐可以隨便吃，白天在家除了做家務之外，她還有很多可以放鬆喘息的機會。但自從繼子在家上班之後，她每天都要伺候對方的三餐，還要餐餐有肉，但對方都不會幫忙做家務，讓她心裡很不平衡。

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原PO也說，自己還有一對目前就讀小二的雙胞胎在家上課，也必須由她來照顧，一次要照料3人，讓她相當崩潰，直說「為什麼他不趕快搬出去獨立，都照顧到30歲了，我到底還要照顧多久！」

▲繼子在家上班，讓原PO照顧起來很頭痛。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

原PO表示，繼子月入8萬元，明明可以在台北租屋，卻寧願每天從桃園開車北上上班，捨不得花用自己的薪水，每天在家都在消耗她和老公的退休老本，讓她實在忍無可忍，「我教自己孩子是從大班就開始有各自負責的家事，一個30歲的哥哥到底怎麼能這麼好意思、理所當然的住家裡，卻什麼家事都不做，只享受不付出！」

不少網友看到PO文後，紛紛表示「請他交生活費，不願意就三餐自理，又不是小孩子，都幾歲了」、「其實他30歲了，跟他好好講應該聽得懂，但是妳要先跟老公溝通好或請老公跟他說」、「跟老公討論，請大兒子要嘛負擔家用，要嘛自立出去住」、「30歲他可以自己叫外送，如果不感謝、不給妳伙食費，真的不用煮啊」。