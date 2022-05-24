「快篩陽＝確診」最快本週上路　新北提4因應：已做好準備

▲副市長劉和然召開疫情記者會。（圖／新北市府提供）

記者崔至雲／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（24）日公布國內新增8萬2363例本土個案，另增72例境外移入，確診個案新增42例死亡。親北市副市長劉和然指出，今日COVID-19確定病例，16,609人採檢陽性，居住地為新北。居家照護執行中136,791人，居家隔離列管數35,440人。

今日國內新增8萬2363例本土個案，本土病例方面有2縣市破萬，分別是新北市16609例、桃園市10532例。劉和然說明，目前新北居家隔離的人數上上下下，未來若居隔人數居高不下，會佔用醫療人力，因此再次呼籲政府，相關的系統一定要順暢，才能讓市民朋友都能拿到居隔單。他也提到，確診人數上升過程中有緩升又回降，至於是否達到高峰還要觀察，明後天應該會比較明朗一點。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今表示，快篩陽等同確診的政策目前平台還有一些小細節需要處理，希望25日可以如期上線。對此，劉和然指出，「快篩陽＝確診」未來可能會有一波新的人潮，新北市提出4項因應措施，包含，遠距門診增加、防疫急門診轉型、親友代為門診增加、社區篩檢站轉型。

▲新北市針對快篩陽等同確診提出4項因應調整。（圖／新北市府提供）

劉和然說明，新北市一直是在第一線協助中央發現問題，希望在新北發現問題時，中央能立即解決，他也強調，未來不管哪一天中央要宣布快篩陽全面等同確診「新北都已經做好演練跟準備了」。

指揮中心指出，今日新增82,363例本土病例，39,116例男性，43,212例女性，35例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市(16,609例)，桃園市(10,532例)，高雄市(9,437例)，臺中市(8,989例)，臺北市(8,566例)，臺南市(5,593例)，彰化縣(4,120例)，屏東縣(2,670例)，新竹縣(2,186例)，宜蘭縣(2,128例)，基隆市(1,897例)，苗栗縣(1,630例)，新竹市(1,583例)，南投縣(1,243例)，雲林縣(1,216例)，花蓮縣(1,211例)，臺東縣(911例)，嘉義縣(890例)，嘉義市(585例)，澎湖縣(210例)，金門縣(119例)，連江縣(38例)，相關疫情調查持續進行中。

而今日新增42例本土病例死亡個案，為25例男性、17例女性，年齡介於10多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案，39例具慢性病史、16例無疫苗接種。確診日介於今年5月1日至5月21日，死亡日期介於5月13日至5月22日。

