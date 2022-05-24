免費50劑快篩明開放登記！陳玉珍協調台商捐贈　限量2千份

▲疫情嚴峻，民眾購買快篩。（資料照／記者鄭遠龍攝）

記者皮心瑀／台北報導

本土疫情延燒，快篩試劑成為重要物資之一，人在瑞士日內瓦的國民黨金門立委陳玉珍24日表示，她主動協調多位台商出錢捐贈快篩，25日凌晨12點起開放民眾登記，每人可領50劑，限量2千份，希望這批愛心快篩劑，能真正給予急需的鄉親民眾，為大家的健康盡一份心力。

陳玉珍表示，原本由海外捐贈快篩試劑仍須經由食藥署、國貿局、工業局等層層關卡經過專案申請核准後才能入台，後來因應指揮中心宣布放寬民眾可輸入新冠病毒檢驗試劑供自用的政策，因此經她與關務署及食藥署等單位開會協調後，決議以「個人申請輸入百劑內快篩劑」的方式來進口這批快篩試劑，供金門鄉親使用。

陳玉珍說，為符合個人申請輸入海外快篩劑的政策，所以想要領取免費快篩試劑的鄉親，必須先私訊她的LINE＠，Line ID是@lovekinmen，私訊她時留下姓名、身分證字號、電話及聯絡住址，作為提供申請快篩劑報關進口使用。如果沒有提供完整資料者，就會被視為無效登記，機會便會留給其他人使用。

陳玉珍強調，效登記，機會便會留給其他人使用。開放登記時間將從5月25日凌晨零點起至5月27日的23點59分為止，份數一共2000份，每份50劑，每人每個LINE帳號僅限登記1份，以利讓更多民眾可以領取到快篩劑，發放對象則不論是金門籍鄉親或是支持金門的好朋友們都可以登記申請，至於領取的確切時間，則需等到快篩劑確定入關後，會再另時間公告通知。