　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

台灣未被列入印太經濟架構　陸學者：美國顧及「一個中國」立場

▲▼岸田文雄,拜登。（圖／路透）

▲拜登23日上午與日本首相岸田文雄舉行高峰會談。（圖／路透）

記者蔡儀潔／北京報導

美國總統拜登23日正式宣佈啟動「印太經濟架構」（IPEF），共同抗衡中國大陸的影響力，不過台灣並沒有被列入。對此，大陸學者包承柯認為，美國顧及「一個中國」立場，這明顯看出地緣經濟架構附著於地緣政治，美方不會在台灣問題上「攤牌」。

▲▼美國總統拜登。（圖／達志影像／美聯社）

▲拜登20-24日展開上任後首次東北亞出訪行程。（圖／達志影像／美聯社）

上海東亞研究所助理所長包承柯向《東森新媒體ETtoday》分析，首先美國擔心中國的崛起，因此提出這樣的「脫鉤」計畫，特別是未來在5G等技術上不依賴中國；中國的5G產業是世界的領頭羊，美國要「脫鉤」，意味著與最先進領域「脫鉤」，這對美國沒有任何好處。

包承柯接著稱，另一方面，美國是出於地緣政治的考量，將冷戰思維應用到如今的國際環境中，這便是大陸外交部長王毅所說的「搞小圈子」，注定會失敗；美國若要在最領先部分切割，只能是「低檔水平」的聯盟，在高端水平中，至少未來10年至20年間還缺不了中國。

▲▼美國總統拜登首訪亞洲，和南韓總統尹錫悅會晤。（圖／路透）

▲拜登和南韓總統尹錫悅會晤。（圖／路透）

包承柯認為，台灣想加入印太經濟架構主要有兩個原因，第一是台灣處於被孤立的狀態，「因為台灣不是一個國家，是中國的一部分」，特別是今年以來狀況更明顯，因此希望透過印太經濟架構加入反華聯盟，或者尋求脫離被孤立的狀態。

他接著稱，第二方面是民進黨上台後，一直反對大陸，因此希望獲得美國支持，「根本目的在於想讓美國為台獨站台」，但事情沒有那麼簡單，美國清晰表達了支持「一個中國」原則，這可以看出，地緣經濟架構附著於地緣政治。

對於白宮強調台美雙邊關係的強化將與「印太經濟架構」同時並進的說法，包承柯分析道，美國之所以留給台灣「一點空間」，是因為台灣的晶片製造技術領先，特別是台積電，若沒有這些產業鏈，台灣發出的聲音會更弱。

包承柯接著稱，台灣希望通過半導體等產品獲得美國青睞，但並沒有成功，這就體現出「地緣政治的重要性，遠高於對台積電產品」。

▲▼習近平,拜登,習拜會,拜習會。（圖／路透社）

▲拜習會現場。（圖／路透社）

日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫近日指出，如今中國最害怕的，是美日將在拜登的亞洲行後，在台灣問題上有所突破。不過，包承柯認為不可能。

他進一步闡述道，在拜登亞洲行出發前，白宮國家安全顧問蘇利文曾與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪通話，重申美國基於台灣關係法、美中三聯合公報與六項保證的「一個中國」政策。

「這為中美之間的合作留下了餘地和空間。」包承柯表示，這同時告訴大家，亞洲行不會完全不顧中國的利益，「這樣的背景下，怎麼可能會在台灣問題上有攤牌的可能。」

►「7葉片」風扇讓夏天超涼快又省電

►限時1天！Her森森全站 LINE POINTS最高回饋10%，單品回饋上限200！

ET快訊
陳文茜血氧剩85又血尿！　「活得太累」尖叫求死：我想走了
確診還賣早餐！台中闆娘遭逮　兒喊冤親曝母現身原因
男孩一靠摧毀20萬天線寶寶　業者3點聲明駁詐騙：別人都沒事
「世新女神」只穿比基尼吃火鍋　17秒餵食片「太巨」
南北黃金交叉　沈政男點名2縣市高峰已過、2縣市「差不多了」
飛行教官「空中激戰」正妹學員影片外流！　以砲換課下場慘
高嘉瑜確診實測「郭董版家用PCR機」　Ct值出爐！直呼希望快
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

台灣未被列入印太經濟架構　陸學者：美國顧及「一個中國」立場

男孩一靠摧毀20萬天線寶寶　業者3點聲明駁詐騙：別人都沒事

他嫌老婆教兒子數學太兇　親自出馬5分鐘崩潰頭撞衣櫃

20萬天線寶寶「男童靠就倒」　監視器還原現場！媽媽控店家詐騙

兒碰一下害20萬天線寶寶斷頭！俏媽「死亡之瞪」6秒崩潰影片瘋傳

馬化騰轉文「沒人關心經濟」　大陸網友爆量搜尋

天津人「駕滑翔翼」逃離封控區！23秒影片瘋傳　官方回應了

拜登指會動用武力保衛台灣　國台辦：玩火者必自焚

世衛否決台灣成為觀察員　國台辦：事實證明「台獨沒有出路」

小3學生寫作文！一路用「這1字」寫滿　老師被氣笑：火都上來了

高爾宣認愛芮德！深夜約會遭狗仔跟車　「挺身護愛敲窗」：緊張到發抖

超虔誠信徒美國「虛擬進香」　跟著白沙屯媽祖衝進朝天宮

廖老大發現廖芸交男友　嗆敲斷腿：敢睡我女兒

大叔穿紅內褲跳熱舞!　妖豔拉裙擺臀店員笑瘋

貧民窟孩童齊熱舞超嗨　NGO創舞團助非洲孤兒

高三生騎電動自行車買午餐　竟擦撞特斯拉...沮喪坐路邊

半夜路邊違停遭警盤查！　前科男嗆「沒人權」引論戰

媽祖突後退讓大車先行　緊貼車旁避喪...感動信徒

橘貓腳上鮮紅嚇壞媽！　肉球印露餡還頂嘴出拳

白柴「四輪鎖死」拒散步　狂甩頭反抗：偶要肥家！

台灣未被列入印太經濟架構　陸學者：美國顧及「一個中國」立場

男孩一靠摧毀20萬天線寶寶　業者3點聲明駁詐騙：別人都沒事

他嫌老婆教兒子數學太兇　親自出馬5分鐘崩潰頭撞衣櫃

20萬天線寶寶「男童靠就倒」　監視器還原現場！媽媽控店家詐騙

兒碰一下害20萬天線寶寶斷頭！俏媽「死亡之瞪」6秒崩潰影片瘋傳

馬化騰轉文「沒人關心經濟」　大陸網友爆量搜尋

天津人「駕滑翔翼」逃離封控區！23秒影片瘋傳　官方回應了

拜登指會動用武力保衛台灣　國台辦：玩火者必自焚

世衛否決台灣成為觀察員　國台辦：事實證明「台獨沒有出路」

小3學生寫作文！一路用「這1字」寫滿　老師被氣笑：火都上來了

守護居家安全的救命神器　南消加強推廣宣導

確診連4天下降可樂觀？　醫：痾⋯曝「不安數據」

姆巴佩續留在巴黎惹怒皇馬球迷　IG粉絲數瞬間掉50萬追蹤

29年華廈「只要560萬」還附傢俱超心動！網見1致命傷搖頭：不要碰

民進黨「新北、桃園」市長人選曝光　蘇貞昌找他也沒鬆口

陳文茜血氧剩85又血尿！　「活得太累」深夜尖叫求死：我想走了

葉毓蘭批拜登充滿算計　酸：台海生變時他不知所云的症狀會否發作

確診還賣早餐！台中闆娘遭逮「輿論罵翻」　兒喊冤親曝母現身原因

身分證拿出來！6月壽星免費玩花蓮遠雄海洋公園　小人國僅100元

台股震盪反彈！上漲50點、重回16200點　台積電上漲3元

畫面曝光！未穿防具跳入鱷魚池　悲痛父奪回「2歲愛女頭顱」

大陸熱門新聞

兒撞毀20萬天線寶寶！媽死亡之瞪悲劇照瘋傳

20萬天線寶寶「男童靠就倒」　監視器曝！媽媽控店家詐騙

男孩一靠摧毀20萬天線寶寶　業者3點聲明駁詐騙

他嫌老婆教兒數學太兇　親出馬5分鐘崩潰頭撞衣櫃

拜登稱願動用武力保衛台灣！陸：不要站在14億中國人民的對立面

天津人駕滑翔翼逃離　官方回應了

馬化騰轉文「沒人關心經濟」　陸網爆量搜尋

小3學生寫作文！一路用「這1字」寫滿　老師被氣笑

回收站前2門大砲　鑑定康熙八年製

拜登願武力保衛台灣　國台辦回應

不與大陸發展貿易？　李顯龍發出警語

22歲妹戀上60歲人夫！遭甩竟拿性愛片「勒索8800萬」

世衛否決台灣成觀察員　國台辦回應

正妹看精神科竟淪醫生洩慾工具！痛訴遭藥物控制

更多熱門

相關新聞

拜登願武力保衛台灣　國台辦回應

拜登願武力保衛台灣　國台辦回應

美國總統拜登今（23）日表示，若中國大陸侵台，美國願以軍事介入保衛台灣。對此，國台辦表示，「企圖打『台灣牌』以台制華，是在玩火，玩火者必自焚。」

聯合聲明：美日安保條約適用釣魚台

聯合聲明：美日安保條約適用釣魚台

IPEF和CPTPP到底差在哪？解析一次看

IPEF和CPTPP到底差在哪？解析一次看

拜登正式宣布啟動「印太經濟架構」

拜登正式宣布啟動「印太經濟架構」

拜登稱願動用武力保衛台灣！陸：不要站在14億中國人民的對立面

拜登稱願動用武力保衛台灣！陸：不要站在14億中國人民的對立面

關鍵字：

拜登中美關係拜登亞洲行台海問題保衛台灣

讀者迴響

熱門新聞

闆娘確診還在賣早餐　台中60年老店慘了

兒撞毀20萬天線寶寶！媽死亡之瞪悲劇照瘋傳

一堆確診！你有聚餐卻都快篩陰　醫揭原因

帥氣新郎跌倒「一秒變禿頭」 新娘崩潰

驗孕見2條線　男友怕爆：禁慾3年

可米小子隊長改行當牙醫　許君豪情牽洋妞放閃

6童亡、5有腦炎「病程超快」　醫提1方法救命

周曉涵捷運站內「乾等男友5小時」

20萬天線寶寶「男童靠就倒」　監視器曝！媽媽控店家詐騙

台AV男優2號參選者「21歲入珠17顆」！高顏值長相曝

獨／網美「丟魚擲茭」被肉搜！　身分曝光出面道歉

飛行教官「空中激戰」正妹學員！　以砲換課下場慘

猴痘擴散至少16國　專家：與歐洲2派對有關

「飯店包月1萬3」過來人狂讚！員工再曝貼心服務

發現廖芸交超商男友！廖老大嗆：敢睡我女兒

更多

最夯影音

更多
高爾宣認愛芮德！深夜約會遭狗仔跟車　「挺身護愛敲窗」：緊張到發抖

高爾宣認愛芮德！深夜約會遭狗仔跟車　「挺身護愛敲窗」：緊張到發抖
超虔誠信徒美國「虛擬進香」　跟著白沙屯媽祖衝進朝天宮

超虔誠信徒美國「虛擬進香」　跟著白沙屯媽祖衝進朝天宮

廖老大發現廖芸交男友　嗆敲斷腿：敢睡我女兒

廖老大發現廖芸交男友　嗆敲斷腿：敢睡我女兒

大叔穿紅內褲跳熱舞!　妖豔拉裙擺臀店員笑瘋

大叔穿紅內褲跳熱舞!　妖豔拉裙擺臀店員笑瘋

貧民窟孩童齊熱舞超嗨　NGO創舞團助非洲孤兒

貧民窟孩童齊熱舞超嗨　NGO創舞團助非洲孤兒

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面