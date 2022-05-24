台灣未被列入印太經濟架構　陸學者：美國顧及「一個中國」立場

▲拜登23日上午與日本首相岸田文雄舉行高峰會談。（圖／路透）

記者蔡儀潔／北京報導

美國總統拜登23日正式宣佈啟動「印太經濟架構」（IPEF），共同抗衡中國大陸的影響力，不過台灣並沒有被列入。對此，大陸學者包承柯認為，美國顧及「一個中國」立場，這明顯看出地緣經濟架構附著於地緣政治，美方不會在台灣問題上「攤牌」。

▲拜登20-24日展開上任後首次東北亞出訪行程。（圖／達志影像／美聯社）

上海東亞研究所助理所長包承柯向《東森新媒體ETtoday》分析，首先美國擔心中國的崛起，因此提出這樣的「脫鉤」計畫，特別是未來在5G等技術上不依賴中國；中國的5G產業是世界的領頭羊，美國要「脫鉤」，意味著與最先進領域「脫鉤」，這對美國沒有任何好處。

包承柯接著稱，另一方面，美國是出於地緣政治的考量，將冷戰思維應用到如今的國際環境中，這便是大陸外交部長王毅所說的「搞小圈子」，注定會失敗；美國若要在最領先部分切割，只能是「低檔水平」的聯盟，在高端水平中，至少未來10年至20年間還缺不了中國。

▲拜登和南韓總統尹錫悅會晤。（圖／路透）

包承柯認為，台灣想加入印太經濟架構主要有兩個原因，第一是台灣處於被孤立的狀態，「因為台灣不是一個國家，是中國的一部分」，特別是今年以來狀況更明顯，因此希望透過印太經濟架構加入反華聯盟，或者尋求脫離被孤立的狀態。

他接著稱，第二方面是民進黨上台後，一直反對大陸，因此希望獲得美國支持，「根本目的在於想讓美國為台獨站台」，但事情沒有那麼簡單，美國清晰表達了支持「一個中國」原則，這可以看出，地緣經濟架構附著於地緣政治。

對於白宮強調台美雙邊關係的強化將與「印太經濟架構」同時並進的說法，包承柯分析道，美國之所以留給台灣「一點空間」，是因為台灣的晶片製造技術領先，特別是台積電，若沒有這些產業鏈，台灣發出的聲音會更弱。

包承柯接著稱，台灣希望通過半導體等產品獲得美國青睞，但並沒有成功，這就體現出「地緣政治的重要性，遠高於對台積電產品」。

▲拜習會現場。（圖／路透社）

日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫近日指出，如今中國最害怕的，是美日將在拜登的亞洲行後，在台灣問題上有所突破。不過，包承柯認為不可能。

他進一步闡述道，在拜登亞洲行出發前，白宮國家安全顧問蘇利文曾與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪通話，重申美國基於台灣關係法、美中三聯合公報與六項保證的「一個中國」政策。

「這為中美之間的合作留下了餘地和空間。」包承柯表示，這同時告訴大家，亞洲行不會完全不顧中國的利益，「這樣的背景下，怎麼可能會在台灣問題上有攤牌的可能。」