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大陸 大陸焦點 特派現場

拜登指會動用武力保衛台灣　國台辦：玩火者必自焚

▲▼ 國台辦，朱鳳蓮 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲國台辦發言人朱鳳蓮 。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／北京報導

美國總統拜登今（23）日表示，若中國大陸侵台，美國願以軍事介入保衛台灣。對此，國台辦表示，「企圖打『台灣牌』以台制華，是在玩火，玩火者必自焚。」

針對拜登的說法，國台辦發言人朱鳳蓮回應稱，世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分；台灣問題是中國內政，不容任何外來干涉；一個中國原則是中美關係的政治基礎。

她接著稱，「我們敦促美方停止採取任何違背一個中國原則和中美三個聯合公報規定的言行，不要在錯誤道路上越走越遠。企圖打『台灣牌』以台制華，是在玩火，玩火者必自焚。」

朱鳳蓮還指出，民進黨當局勾結外部勢力，頑固進行謀「獨」挑釁，造成當前台海局勢緊張動蕩，「我們正告民進黨當局，立即停止任何分裂國家的行徑，立即停止倚美謀『獨』，否則不會有好下場。」

另外，大陸外交部今日也回應稱，美方應切實按照自由貿易規則辦事，而不是另起爐灶、另搞一套，沖擊現行的區域合作架構，開地區一體化的倒車，「美國是不是在把經濟問題政治化、武器化、意識形態化，用經濟手段脅迫地區國家在中美之間選邊站隊，美方欠地區國家一個說法。」

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