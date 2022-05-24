烏克蘭第一夫人罕見和尪合體受訪　俄烏戰爭「害她家支離破碎」

▲烏克蘭總統澤倫斯基與第一夫人歐倫娜（Olena Zelenska）罕見一同接受電視採訪。（圖／翻攝自澤倫斯基臉書）

記者張寧倢／綜合外電報導

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）罕見地與夫人歐倫娜（Olena Zelenska）連袂受訪，這是兩人自烏俄戰爭以來，第二度同框現身。歐倫娜表示，他們「第一家庭」也和數百萬個烏克蘭家庭一樣「支離破碎」，但儘管遭遇戰爭，也沒有人能從她身邊奪走她的丈夫。

▲歐倫娜受訪表示，如同其他無數個烏克蘭家庭，第一家庭也因為戰爭被撕裂得支離破碎。（圖／翻攝自烏克蘭總統辦公室YouTube）

根據英國「天空新聞」報導，烏克蘭第一夫人歐倫娜20日罕見露面，和丈夫澤倫斯基總統一同接受烏克蘭電視台RADA TV採訪。她表示，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，幾乎有兩個半月沒有見到丈夫，只能透過電話聯繫，這段時間只見了幾次面，因此她也非常感謝這次的採訪機會，「讓我們有時間相聚。」

▲歐倫娜在採訪進行中，不時微笑看向許久不見的丈夫澤倫斯基。（圖／翻攝自烏克蘭總統辦公室YouTube）

歐倫娜提到，無情戰火拆散了第一家庭，「我們的家庭支離破碎，就像其他所有的烏克蘭家庭一樣。」不過她堅稱，這場戰爭後仍然有些事沒怎麼變，例如丈夫從過去到現在都是一個值得信賴的人，「沒有人能把我的丈夫從我身邊奪走，即使是戰爭也不行。但是，是的，他以工作為重，我們幾乎見不到他。」

▲烏克蘭總統澤倫斯基在訪談中也展露笑容。（圖／翻攝自烏克蘭總統辦公室YouTube）

歐倫娜回憶起俄羅斯入侵烏克蘭的第一天，也就是2月24日，她聽見從外頭傳來的陌生聲響，​​她從這種噪音和尖銳聲中醒來，發現丈夫不在身邊，而是已經在隔壁房間換西裝。她問他發生什麼事，而澤倫斯基只回答「開始了」，「我無法描述那情緒——焦慮、麻木。他說完就離開了，從那以後我們很長一段時間沒見。」

▲俄烏開戰後，烏克蘭總統澤倫斯基首度和夫人歐倫娜公開現身畫面。（圖／路透）

報導指出，現年44歲的烏克蘭第一夫人歐倫娜和澤倫斯基育有2名9歲和17歲的孩子，開戰後一直躲在秘密地點，目前尚不清楚她何時會返回基輔，但本月稍早她在烏克蘭西部城市烏日霍羅德（Uzhhorod）會見美國第一夫人吉兒·拜登（​​Jill Biden）。

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