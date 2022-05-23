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桃園「市民卡LINE官方帳號」　5／24起可下載居隔通知書

▲桃園市民卡LINE官方帳號，5/24起可下載居隔書

▲市長鄭文燦宣稱，桃園市民卡LINE官方帳號，24日起可下載居隔書。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦23日於防疫專案會議後表示，今日桃園確診數較昨日雖有下滑趨勢，但65歲以上長者確診比例略有增加，市府會持續關注發展。明（24）日上午10時開放桃園市民卡LINE官方帳號下載居隔通知書，5月8日後確診上傳中央法傳系統的一般接觸者約有13萬筆，可直接於桃園市民卡LINE官方帳號點選下載電子居隔通知書。

而4月20日至5月7日的資料，正由衛生局、教育局及資科局同仁全力檢核中，將於近日檢核完畢，確保資料正確性後再上傳系統，藉時民眾亦可透過線上下載居隔書，減少現場申請奔波。

有關疫苗接種規劃，鄭市長指出，市府規劃於5月26日、28日上、下開設25處社區接種站，提供莫德納疫苗（18歲以上）、BNT疫苗（12歲以上）接種服務，特別提醒12歲至17歲青少年追加劑僅能施打BNT。目前規劃學生以入校集中接種為原則，若欲前往接種站須有家長陪同；此外，市府也提供長者友善接種服務，60歲以上長者（50歲以上原民）可搭乘愛心計程車往返，完成接種可獲得700元超商禮券及桃園好米1包，鼓勵長者接種疫苗。

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