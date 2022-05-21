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張善政道歉了！　徵召桃園市長遭反彈「是我疏忽了，對不起」

▲▼國民黨提名張善政出戰2022桃園市長。（圖／翻攝自Facebook／朱立倫）

▲國民黨提名張善政出戰2022桃園市長。（圖／翻攝自Facebook／朱立倫）

記者崔至雲／台北報導

國民黨中常會突襲提名前行政院長張善政參選下屆桃園市長，引發黨內諸多聲音四起。張善政稍早於臉書上道歉，指出自己有檢討空間，並向羅智強喊話「是我疏忽了，對不起！」。

國民黨18日「突襲式」宣布徵召前行政院長參選桃園市長，引發黨內譁然，早已表態參選的前台北市議員羅智強與立委呂玉玲更大表錯愕，更傳出超過20名國民黨籍里長揚言退黨。

對此，張善政指出，此次接受國民黨徵召競選桃園市長，希望改變桃園、改變台灣，不料引起地方人士反彈，讓原本期待的一樁美事蒙上烏雲。

張善政說，「我自我反省，即便自己初衷都是為了一個桃園更美好的未來，但是思考過程沒有顧及地方人士可能反應，或是先行私下溝通請益，的確有檢討空間。」

張善政再說，「在此，誠摯的向所有桃園鄉親，還有全國關心桃園、關心我的朋友道歉。尤其是對桃園貢獻諸多的邱奕勝議長、呂玉玲委員，以羅智強先生，更要說聲『是我疏忽了，對不起！』。對於魯明哲委員、萬美玲委員的指教和關愛，也一併表達感激之意。

最後，張善政說，「我會在5/23週一，挑一個適當的時間和地點，和媒體朋友再當面多作說明。」

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