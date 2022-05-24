侯友宜批蔡英文只打一通電話關心　蘇貞昌：4月至今開過4場縣市首長會議

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，目前為全國疫情重災區的新北市長侯友宜，日前對中央開砲，指總統蔡英文只打一通電話關心，被聯想是否是為選情鋪路？對此，行政院長蘇貞昌說，4月疫情爆發以來就開了4次縣市首長會議，平日中央和地方衛生單位更是互動往來聯繫、互相之間交換意見共同合作，都沒有問題。

蘇貞昌表示，防疫是要大家一起合作努力，從4月疫情爆發以來，我們就開了4次縣市首長一起的會議，首長們都暢所欲言，平日中央和地方衛生單位更是互動往來聯繫、互相之間交換意見共同合作，都沒有問題。

蘇貞昌表示，如果地方上有哪些比較欠缺支援 或者需要中央幫忙的地方，我們都即時、大力的支持，譬如像篩檢站有不足，中央除了有設在新莊的部立台北醫院來幫忙外，在北北基桃也加開了十幾個篩檢站，現在更要把篩檢站改為從篩檢診斷到給藥一條龍服務，「相信這一次疫情經過大家一起協力合作，一定會很快克服病毒，走過這個關鍵戰役」。

另外，關於外傳曾徵詢內政部長徐國勇出征新北市長，蘇貞昌說，年底選舉，新北非常重要，「我一向都支持人才，徐國勇是很好的人才，同樣吳秉叡、羅致政也都是很好的人選」，任何人願意來為新北服務，他都同樣給予大力支持與祝福。