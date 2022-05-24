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社會 社會焦點 保障人權

台中居照確診嬰發燒抽搐　父衝派出所求救…警開道5分鐘送醫

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲陳父下車飛奔至派出所求救。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市一名確診的陳姓男嬰，居家照護期間，20日突然出現發燒、神智不清甚至抽搐等狀況，陳父趕緊開車將他送醫，途中因適逢下班時段而塞車，陳父遂衝到鄰近的派出所求救，警方了解狀況後，立即協助開道，將原要15分鐘以上的車程縮短至5分鐘，男嬰經急診醫師處置後脫離險境。

台中市第五警分局表示，20日晚間7時27分許，一名陳姓男子慌忙跑進松安派出所求助，稱車內載有確診孩童，送往醫院途中卻遇到塞車，需要警方協助開道就醫。

陳男指出，孩子是確診患者，目前由他居家照護，但當晚孩子突然嚴重抽搐、神智不清，心急如焚地要將孩子載往慈濟醫院救治，行經松竹路剛好看到派出所，便趕緊向員警求助。

警方了解狀況後，由警員張景翔及余國豪立即驅車開道前往慈濟醫院，原本在下班壅塞時段至少要15分鐘以上的路程，在警方的協助下，僅用約5分鐘就到了慈濟醫院急診室，經急診醫師處置暫無生命危險。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲警方協助開道，5分鐘便抵達慈濟醫院。（圖／民眾提供）

第五警分局長林沐弘表示，感謝松安所同仁張景翔、余國豪當機立斷協助民眾開道，並且順利平安地抵達慈濟醫院完成救治，一切平安落幕。另外提醒市民，若有居家隔離（檢疫）民眾有身體不適情形，請主動與衛生局聯繫，或撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922），由衛生單位安排就醫事宜。
 

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